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Yangın Faciasının Ardından Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gol Sevinci Göndermesi!

Yangın Faciasının Ardından Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gol Sevinci Göndermesi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 20:05

Beşiktaş, Athletic Club karşılaşmasının devre arasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Rashica'nın fotoğrafı kullanarak ezeli rakip Galatasaray'a sevinç mesajı verildi.

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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte skoru değiştiren isimler Abdülkerim, Sanchez ve Osimhen olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekipte skoru değiştiren isimler Abdülkerim, Sanchez ve Osimhen olmuştu.

Gollerin ardından oyuncuların yaşadığı sevinç, sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Gollerin ardından oyuncuların yaşadığı sevinç, sosyal medyada futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için milli yas ilan edilirken karşılaşmada yaşananların doğru olmadığı ifade edilmişti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için milli yas ilan edilirken karşılaşmada yaşananların doğru olmadığı ifade edilmişti.

Beşiktaş'tan da bir tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Athletic'e karşı gol kaydeden Rashica'nın fotoğrafını paylaşarak "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." dedi.

Beşiktaş'tan da bir tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Athletic'e karşı gol kaydeden Rashica'nın fotoğrafını paylaşarak "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu." dedi.
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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