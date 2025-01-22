Sergen Yalçın Akıllara Gelecek: Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Görevine Son Verdi!
Sergen Yalçın Akıllara Gelecek: Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Görevine Son Verdi!
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Haziran 2024'te 3 yıllık sözleşmeyle imzaladığı teknik direktörü Nuri Şahin'i görevden aldı. Sarı-siyahlı kulüp, üst üste alınan kötü sonuçların ardından çareyi çalıştırıcı değişikliğinde buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ligdeki son üç maçından da mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bologna'ya konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Alınan yenilginin ardından Nuri Şahin'in görevine son verildi.
Alman ekibinin başında 27 maçta görev alan Şahin, 1.48 puan ortalaması tutturabildi. (12G, 4B, 11M)
Şu anda kulüp çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda 36 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın