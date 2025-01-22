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Sergen Yalçın Akıllara Gelecek: Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Görevine Son Verdi!

Sergen Yalçın Akıllara Gelecek: Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Görevine Son Verdi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 19:34

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Haziran 2024'te 3 yıllık sözleşmeyle imzaladığı teknik direktörü Nuri Şahin'i görevden aldı. Sarı-siyahlı kulüp, üst üste alınan kötü sonuçların ardından çareyi çalıştırıcı değişikliğinde buldu.

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Ligdeki son üç maçından da mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bologna'ya konuk oldu.

Ligdeki son üç maçından da mağlubiyetle ayrılan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bologna'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Alınan yenilginin ardından Nuri Şahin'in görevine son verildi.

Alınan yenilginin ardından Nuri Şahin'in görevine son verildi.

Alman ekibinin başında 27 maçta görev alan Şahin, 1.48 puan ortalaması tutturabildi. (12G, 4B, 11M)

Alman ekibinin başında 27 maçta görev alan Şahin, 1.48 puan ortalaması tutturabildi. (12G, 4B, 11M)

Şu anda kulüp çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda 36 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. 👇

Şu anda kulüp çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda 36 yaşındaki çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. 👇

'Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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