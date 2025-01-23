Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Islıklanan Fernando Muslera Taraftarına Sitem Etti

Galatasaray'da Islıklanan Fernando Muslera Taraftarına Sitem Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.01.2025 - 10:59

Fernando Muslera, Galatasaray taraftarının kendisine tepki göstermesine çok kırıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüple tarihi başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisi, Dinamo Kiev maçının bitiş düdüğüyle birlikte protesto edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Kaleye gelen üç isabetli şutun da golle sonuçlanması stadyumdaki bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu.

Kaleye gelen üç isabetli şutun da golle sonuçlanması stadyumdaki bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu.

Muslera, 90 dakikanın sonunda ıslıklandığı için direkt olarak soyunma odasına gitmiş, giderken de Okan Buruk'a "bitti" demişti.

Muslera, 90 dakikanın sonunda ıslıklandığı için direkt olarak soyunma odasına gitmiş, giderken de Okan Buruk'a "bitti" demişti.

38 yaşındaki futbolcunun"Bunu hak etmiyorum. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum." dediği öğrenildi. (Skorer)

38 yaşındaki futbolcunun"Bunu hak etmiyorum. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum." dediği öğrenildi. (Skorer)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın