Galatasaray'da Islıklanan Fernando Muslera Taraftarına Sitem Etti
Galatasaray'da Islıklanan Fernando Muslera Taraftarına Sitem Etti
Fernando Muslera, Galatasaray taraftarının kendisine tepki göstermesine çok kırıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüple tarihi başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisi, Dinamo Kiev maçının bitiş düdüğüyle birlikte protesto edilmişti.
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
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Kaleye gelen üç isabetli şutun da golle sonuçlanması stadyumdaki bazı taraftarların tepkisine neden olmuştu.
Muslera, 90 dakikanın sonunda ıslıklandığı için direkt olarak soyunma odasına gitmiş, giderken de Okan Buruk'a "bitti" demişti.
38 yaşındaki futbolcunun"Bunu hak etmiyorum. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum." dediği öğrenildi. (Skorer)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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