Attığı Gole Sevinmeyen Beşiktaşlı Milot Rashica'dan Türkçe Mesaj!
Attığı Gole Sevinmeyen Beşiktaşlı Milot Rashica'dan Türkçe Mesaj!
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Kartalkaya'daki Grand Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Athletic maçında attığı gole sevinmemişti. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı ilk maçında İspanyol ekibi Atlhletic'i 4 golle mağlup etmeyi başardı.
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Karşılaşmanın öne çıkan ismi iki gol kaydeden Milot Rashica oldu.
Kosovalı oyuncu, attığı ilk golün ardından Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için sevinmedi. Koluna taktığı siyah bandı tribünlere gösterince büyük bir alkış aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı galibiyet paylaşımıyla da bir kez daha beğeni kazandı. 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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