Skriniar'ı Fenerbahçe'ye Kaptıran Galatasaray Ahmed Kutucu'dan Ret Yedi

Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Galatasaray'ın şu ana kadar herhangi bir isimle söz kesememesi, taraftarının sabrını taşırmış durumda. Play Spor'dan Ertan Süzgün, Eyüpspor'un forveti Ahmed Kutucu ile yapılan ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti.