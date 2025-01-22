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Skriniar'ı Fenerbahçe'ye Kaptıran Galatasaray Ahmed Kutucu'dan Ret Yedi

Skriniar'ı Fenerbahçe'ye Kaptıran Galatasaray Ahmed Kutucu'dan Ret Yedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 22:55

Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Galatasaray'ın şu ana kadar herhangi bir isimle söz kesememesi, taraftarının sabrını taşırmış durumda. Play Spor'dan Ertan Süzgün, Eyüpspor'un forveti Ahmed Kutucu ile yapılan ilk  görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti.

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Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.

Ali Koç'un flaş hamlesi sonrası gözler Dursun Özbek ve yönetimine çevirildi.

Ali Koç'un flaş hamlesi sonrası gözler Dursun Özbek ve yönetimine çevirildi.

Play Spor'dan Ertan Süzgün, sarı-kırmızılı kulübün bir süredir istediği Ahmed Kutucu'yla masaya oturduğunu ancak taraftarların anlaşama sağlayamadığını paylaştı.

Play Spor'dan Ertan Süzgün, sarı-kırmızılı kulübün bir süredir istediği Ahmed Kutucu'yla masaya oturduğunu ancak taraftarların anlaşama sağlayamadığını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde kulüplerin anlaştığı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde kulüplerin anlaştığı ifade edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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