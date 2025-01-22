Skriniar'ı Fenerbahçe'ye Kaptıran Galatasaray Ahmed Kutucu'dan Ret Yedi
Skriniar'ı Fenerbahçe'ye Kaptıran Galatasaray Ahmed Kutucu'dan Ret Yedi
Transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Galatasaray'ın şu ana kadar herhangi bir isimle söz kesememesi, taraftarının sabrını taşırmış durumda. Play Spor'dan Ertan Süzgün, Eyüpspor'un forveti Ahmed Kutucu ile yapılan ilk görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti.
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Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak Galatasaray'a transfer çalımı attı.
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Ali Koç'un flaş hamlesi sonrası gözler Dursun Özbek ve yönetimine çevirildi.
Play Spor'dan Ertan Süzgün, sarı-kırmızılı kulübün bir süredir istediği Ahmed Kutucu'yla masaya oturduğunu ancak taraftarların anlaşama sağlayamadığını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde kulüplerin anlaştığı ifade edilmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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