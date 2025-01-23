Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Victor Osimhen'in Gazetecilere Saldırdığı İddia Edildi!
Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Victor Osimhen'in Gazetecilere Saldırdığı İddia Edildi!
Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı golcünün arkadaşlarıyla eğlenmeye gittikten sonra gazetecilerle gerilim yaşadığı aktarıldı. (Patronlar Dünyası)
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Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda bulunan Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.
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Nijeryalı oyuncunun arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına gittiği ve çıkışta gazetecilerle tartıştığı iddia edildi.
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, TV100 kameramanı ve muhabiri, Posta Gazetesi muhabiri ve Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’nun üzerine saldırdı, haraketler yağdırdı.
Kameraları yumruklayan yıldız isim, görüntülerin silinmesini talep etti. İngilizce olarak, “Bu görüntüleri bir yerde görürsem sizi mahvederim” diye tehditler savurdu ardından da arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi.
Tehhditleri bir işe yaramayınca bu kez de gazetecilere rüşvet teklif etti. İddiaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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