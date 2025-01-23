Gerçekten Sakat Değil mi? Icardi'nin Sürekli Yeni Aşkı China Suarez'i Paylaşması Tepkilere Neden Oldu

Sakatlığından dolayı ülkesi Arjantin'de bulunduğu ifade edilen Mauro Icardi'nin Türkiye'ye dönme niyeti yok gibi. Galatasaray'a dair hiçbir sosyal medya paylaşımında bulunmayan golcü oyuncuya tepkiler her geçen gün daha yüksek sesle yankılanıyor.