Gerçekten Sakat Değil mi? Icardi'nin Sürekli Yeni Aşkı China Suarez'i Paylaşması Tepkilere Neden Oldu
Gerçekten Sakat Değil mi? Icardi'nin Sürekli Yeni Aşkı China Suarez'i Paylaşması Tepkilere Neden Oldu
Sakatlığından dolayı ülkesi Arjantin'de bulunduğu ifade edilen Mauro Icardi'nin Türkiye'ye dönme niyeti yok gibi. Galatasaray'a dair hiçbir sosyal medya paylaşımında bulunmayan golcü oyuncuya tepkiler her geçen gün daha yüksek sesle yankılanıyor.
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China Suarez ile yepyeni bir hayata adım atan Icardi, geçmişini adeta ardında bıraktı.
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Tottenham maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatan Arjantinli, son sosyal medya paylaşımıyla birçok taraftarından eleştiri aldı.
Icardi'nin son gönderisi ve kendisine gelen yorumlar 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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