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Galatasaray'ı Onun İçin Bırakacağı İddia Edilmişti: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez Takımı Sahiplendi!

Galatasaray'ı Onun İçin Bırakacağı İddia Edilmişti: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez Takımı Sahiplendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.01.2025 - 23:44

Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan takımın yıldız oyuncusu Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde yorumcu Uğur Karakullukçu tarafından 'talebe geri dönmedi' iddiası ortaya atılmış, yeni aşkı China Suarez'in Türkiye'de yaşamak istemediği dedikoduları da kol gezmeye başlamıştı. 

Icardi'nin sürekli bir aşk sarhoşluğu halinde olması da ayrı tepki çekmiş taraftarın yeni yengeye kurulmasına sebep olmuştu. 

Icardi de China Suarez de gerekeni yaptı! Yeni yenge önce takımı takibe aldı, sonra formalı pozunu 'Aşkın Olayım'la paylaştı.

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Wanda Nara ile çekişmeli boşanması devam eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi küçük bir bunalım döneminin ardından hayatını yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara'nın hiç hoşlanmadığı China Suarez'le aşkını duyuran Icardi'nin keyfi şimdilerde hiç olmadığı kadar yerinde.

Wanda Nara ile çekişmeli boşanması devam eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi küçük bir bunalım döneminin ardından hayatını yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara'nın hiç hoşlanmadığı China Suarez'le aşkını duyuran Icardi'nin keyfi şimdilerde hiç olmadığı kadar yerinde.

Fakat işler Galatasaray için pek de öyle değil. Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı öne sürülen Icardı'nin tedavisini aksattığı iddia edilmişti. Aynı zamanda China Suarez'in Türkiye'de yaşamak istemediği dedikoduları da kol geziyordu.

Fakat işler Galatasaray için pek de öyle değil. Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı öne sürülen Icardı'nin tedavisini aksattığı iddia edilmişti. Aynı zamanda China Suarez'in Türkiye'de yaşamak istemediği dedikoduları da kol geziyordu.

Ayrıca bir de iddia ortaya atılmış ki Galatasaraylıların hiç hoşuna gitmedi... Yorumcu Uğur Karakullukçu, Youtube'daki canlı yayınında Icardi'nin Galatasaray'ı ciddiye almadığını, istenilen sağlık raporuna cevap vermediğini belirtmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bunların üstüne Icardi'nin sürekli olarak China'yla aşk sarhoşu halleri ve paylaşımları gelince taraftar iyice sinirlenmiş, X'te fena gaza gelmişti.

Tüm bunların üstüne Icardi'nin sürekli olarak China'yla aşk sarhoşu halleri ve paylaşımları gelince taraftar iyice sinirlenmiş, X'te fena gaza gelmişti.

Yorumların detayı da bu içeriğimizde:

Şimdi tüm Galatasaraylılar rahat bir oh çekebilir... Tepki çektiğini anlayan Icardi gereğini yaptı çünkü!

Şimdi tüm Galatasaraylılar rahat bir oh çekebilir... Tepki çektiğini anlayan Icardi gereğini yaptı çünkü!

Geçtiğimiz dakikalarda China Suarez önce Galatasaray'ı sahiplenerek takibe aldı.

Geçtiğimiz dakikalarda China Suarez önce Galatasaray'ı sahiplenerek takibe aldı.
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Sonra da Galatasaray formasıyla ve Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı eşliğinde pozunu paylaştı!

Sonra da Galatasaray formasıyla ve Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı eşliğinde pozunu paylaştı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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