Galatasaray'ı Onun İçin Bırakacağı İddia Edilmişti: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez Takımı Sahiplendi!
Galatasaray'ı Onun İçin Bırakacağı İddia Edilmişti: Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez Takımı Sahiplendi!
Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan takımın yıldız oyuncusu Icardi hakkında geçtiğimiz günlerde yorumcu Uğur Karakullukçu tarafından 'talebe geri dönmedi' iddiası ortaya atılmış, yeni aşkı China Suarez'in Türkiye'de yaşamak istemediği dedikoduları da kol gezmeye başlamıştı.
Icardi'nin sürekli bir aşk sarhoşluğu halinde olması da ayrı tepki çekmiş taraftarın yeni yengeye kurulmasına sebep olmuştu.
Icardi de China Suarez de gerekeni yaptı! Yeni yenge önce takımı takibe aldı, sonra formalı pozunu 'Aşkın Olayım'la paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara ile çekişmeli boşanması devam eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi küçük bir bunalım döneminin ardından hayatını yaşamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara'nın hiç hoşlanmadığı China Suarez'le aşkını duyuran Icardi'nin keyfi şimdilerde hiç olmadığı kadar yerinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat işler Galatasaray için pek de öyle değil. Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı öne sürülen Icardı'nin tedavisini aksattığı iddia edilmişti. Aynı zamanda China Suarez'in Türkiye'de yaşamak istemediği dedikoduları da kol geziyordu.
Tüm bunların üstüne Icardi'nin sürekli olarak China'yla aşk sarhoşu halleri ve paylaşımları gelince taraftar iyice sinirlenmiş, X'te fena gaza gelmişti.
Şimdi tüm Galatasaraylılar rahat bir oh çekebilir... Tepki çektiğini anlayan Icardi gereğini yaptı çünkü!
Geçtiğimiz dakikalarda China Suarez önce Galatasaray'ı sahiplenerek takibe aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonra da Galatasaray formasıyla ve Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı eşliğinde pozunu paylaştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın