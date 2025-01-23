Bir Bu Eksik Kalmıştı: Yasemin Kay Allen'ın Jakuziden Selfie'sinde Bu Sefer de "Koltuk Altına" Düşüldü!
Bir Bu Eksik Kalmıştı: Yasemin Kay Allen'ın Jakuziden Selfie'sinde Bu Sefer de "Koltuk Altına" Düşüldü!
Her adımı olay olan, hayatının yarısını Türkiye'de yarısını Amerika'da geçiren Yasemin Kay Allen oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çeken ünlülerimiz arasında.
Bugün X'in gündeminde olmasının sebebi ise hem tuhaf hem komik!
Gelin, Yasemin Kay Allen'ın ta 24 Mayıs'ta paylaştığı ve yeniden hortlayan fotoğrafta hangi detay dikkat çekmiş beraber görelim...
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En son kısa bir süreliğine Bahar dizisinde "Dora" rolüyle izlediğimiz Yasemin Kay Allen, oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden biri
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Her pozu olay olan Yasemin Kay Allen'ın duru ve kimileri tarafından "kusursuz" olarak tanımlanan güzelliğine değinmemize gerek yok herhalde!
Allen'ın birçok pozunun altına binlerce iltifat, övgü ve flört mesajı yağıyor, yalan yok! Fakat geçtiğimiz saatlerde X'te yaşanan hadise tuhaf olduğu kadar komik de... Aşağıda gördüğünüz poz Allen tarafından 24 Mayıs'ta paylaşılmış bir yaz pozu.
Nedendir, nasıl olundu bilinmez fakat X'te yeniden hortlatılan fotoğrafta dikkat çeken detay hayret ettirici! Yasemin Kay Allen'ın "koltuk altının", evet yanlış duymadınız "koltuk altının" pürüzsüzlüğü dikkat çekti bu sefer de...👇
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Durumun tuhaflığına şok olanlar da gecikmedi tabii 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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