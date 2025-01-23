Bir Bu Eksik Kalmıştı: Yasemin Kay Allen'ın Jakuziden Selfie'sinde Bu Sefer de "Koltuk Altına" Düşüldü!

Her adımı olay olan, hayatının yarısını Türkiye'de yarısını Amerika'da geçiren Yasemin Kay Allen oyunculuğuyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çeken ünlülerimiz arasında.

Bugün X'in gündeminde olmasının sebebi ise hem tuhaf hem komik!

Gelin, Yasemin Kay Allen'ın ta 24 Mayıs'ta paylaştığı ve yeniden hortlayan fotoğrafta hangi detay dikkat çekmiş beraber görelim...