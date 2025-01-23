16 Gündür Cezaevinde: Samet Liçina, Tutuklanan Dostu Kerimcan Durmaz'la Telefon Konuşmasını Anlattı!
16 Gündür Cezaevinde: Samet Liçina, Tutuklanan Dostu Kerimcan Durmaz'la Telefon Konuşmasını Anlattı!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 8 Ocak'ta yasa dışı bahse teşvik ve yasa dışı bahis reklamı suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
İçerideki 16. gününde yakın dostu Samet Liçina'dan haber geldi. Liçina, Durmaz'la arasında geçen telefon konuşmasını aktardı, halini anlattı.
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Uzun bir süredir hayatımızda olan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın oldukça yolunda giden hayatı 8 Ocak'ta tepetaklak oldu.
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Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
Tutukluluğa itirazı reddedilen ve 16 gündür cezaevinde olan Kerimcan Durmaz'ın durumu hakkında yeni haber biricik dostu Samet Liçina'dan geldi.
Kerimcan Durmaz'la arasında geçen kısa fakat duygu dolu telefon konuşmasını aktaran Samet Liçina, "sen suçsuzsun arkadaşım" dedi. Kerimcan'ın halini anlattı.
Sonra da güne özlü ve çok haklı sözler bıraktı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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