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Son Durumu Ne? Günlerdir Yoğun Bakımda Tutulan Edip Akbayram'ın Eşi İlk Kez Konuştu!

Son Durumu Ne? Günlerdir Yoğun Bakımda Tutulan Edip Akbayram'ın Eşi İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.01.2025 - 19:15

Geçtiğimiz gün evinde düşüp fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Edip Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılmıştı. İki ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram hayat arkadaşının durumu ile ilgili ilk kez konuştu.

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Mutlaka denk gelmişsinizdir, "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül" şarkıları ve niceleriyle gönlümüzde taht kuran usta sanatçı Edip Akbayram düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu.

İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu.

Hatta en son kızı Türkü Akbayram, babası hakkında çıkan vefat haberlerini yalanlamış, durumunun stabil olduğunu belirtmişti.

Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu. Usta sanatçının hala yoğun bakımda tutulduğunu belirten Ayten Akbayram durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi ve "inşallah iyi olacak" dedi.

Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu. Usta sanatçının hala yoğun bakımda tutulduğunu belirten Ayten Akbayram durumunda bir değişiklik olmadığını söyledi ve "inşallah iyi olacak" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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