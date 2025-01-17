Hakkında Vefat Haberleri Çıkan Edip Akbayram'ın Kızı Türkü Akbayram'dan Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama
Hakkında Vefat Haberleri Çıkan Edip Akbayram'ın Kızı Türkü Akbayram'dan Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama
Zatürre tedavisine evde devam etmesinin ardından düşüp iç kanama geçirdiği öğrenilen Edip Akbayram'ın apar topar ameliyata alındığı öğrenilmişti.
Durumunun ciddiyetini koruduğu kendisini hastanede ziyaret eden ünlü isimlerden aktarılırken geçtiğimiz günlerde Edip Akbayram'ın vefat ettiğine yönelik haberler kol gezmeye başlamıştı. Yoğun bakım süreci ve entübe sürecinin devam edeceğini söyleyen Türkü Akbayram usta isim hakkında çıkan vefat haberlerini yalanladı. Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmelere gelin birlikte bakalım.
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75 yaşındaki usta sanatçı evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini bir hayli endişelendirmişti.
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Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Edip Akbayram'ın sağlık durumununun ciddiyetinini koruduğu öğrenilirken ilk açıklama kızından gelmişti.
İkinci operasyonunun da başarılı geçtiğini aktaran Türkü Akbayram babasının yoğun bakım sürecinin devam edeceğini aktarırken geçtiğimiz günlerde vefat haberleri kol gezmeye başladı.
Yalan haberlerin üzerine Türkü Akbayram babasının tedavi süreci hakkındaki geliştirmeleri paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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