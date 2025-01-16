Kızıl Goncalar Dizisinin Naim Efendi'si Mert Turak'ın Çocukluk Travması "Bir Terapiye mi Gitseniz?" Dedirtti
Kızıl Goncalar Dizisinin Naim Efendi'si Mert Turak'ın Çocukluk Travması "Bir Terapiye mi Gitseniz?" Dedirtti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=1o4JM...
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı, reyting rekortmeni dizilerden biri olan Kızıl Goncalar'ın Naim Efendi'sini canlandıran oyuncu Mert Turak'ı başarılı oyunculuğuyla sık sık konuşur olduk. Senaryosuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da kendini izleten dizinin seveni çok. Mert Turak da yapımın yakaladığı başarıyla birlikte yıldızını daha da parlatan isimlerden birisi oldu.
Geçtiğimiz gün gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk olan Mert Turak yine özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Arna'nın çocukluk travmasını gündeme getirmesiyle itirafta bulunan isim bakalım neler demiş!
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Mucize filmindeki tüyleri diken diken eden oyunculuğu ile herkesi derinden etkileyen ve birçok yapımda rol almaya devam eden Mert Turak yetenekleriyle konuştuğumuz isimlerden biri.
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Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim Efendi karakteriyle adından bahsettiren ve sevilen dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mert Turak'ın adını daha da sık anmaya başladık.
Sık sık konuk olduğu programlarda yaptığı açıklamalarla da gündem olan Mert Turak Sibel Arna'nın YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.
Konu çocukluk travmasına gelince "Geldik mi travmalara?" şeklinde esprili bir yanıt veren oyuncu, Arna'nın "Anneniz çalışan bir kadın olduğu için sizde çok büyük bir travma oluşmuş" sözlerine açıklık getirdi.
"Hayatınızda biri olduğunda o kişi sizden önce evden çıkıyorsa sizde bir titreme oluyormuş" ifadelerine yanıt olarak çocuklukta yaşadığı olayı anlatan Mert Turak "Uyanırım o gün, biri benden erken evden çıkarsa tedirgin olurum" şeklinde konuştu.
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Yaşadığı travmayla ilgili Arna'nın "Bir terapiye mi gitseniz?" tepkisine karşılık "Bazı travmaları düzelttiğiniz zaman size kattığı şeyleri de kaybediyorsunuz" diyen Turak sözleriyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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