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"Operasyon İhtimalini Anlatmak İstiyordu": Oğuzhan Uğur'dan Tutuklanan Ümit Özdağ Hakkında Açıklama!

"Operasyon İhtimalini Anlatmak İstiyordu": Oğuzhan Uğur'dan Tutuklanan Ümit Özdağ Hakkında Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.01.2025 - 00:01

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ümit Özdağ, Twitter’da paylaştığı 11 tweet sebebiyle tutuklanmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Özdağ tutuklanmasaydı bu hafta konuğu olacağını açıklayan Oğuzhan Uğur, Özdağ hakkında merak edilenleri aktardı, içini döktü.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındıktan ve İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındıktan ve İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.

O 11 tweetten aşağıdaki içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur'dan Ümit Özdağ hakkında açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur'dan Ümit Özdağ hakkında açıklama geldi.

Özdağ tutuklanmasaydı konuğu olacağını söyleyen Uğur, "Yaptığı muhalefete uygulanan baskıyı ve yine kendi hareketi için devreye sokulacak operasyon ihtimalini anlatmak arzusundaydı. Konu başlıkları içinde muhalefetin birleşme zorunluluğu da vardı. Sanırım konuk olsaydı durumu şu yaşananlar kadar net anlatamaz, üç saat konuşsa, muhalefetin bu kadar kısa sürede bir araya toplanmasını sağlayamazdı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Özdağ tutuklanmasaydı konuğu olacağını söyleyen Uğur, "Yaptığı muhalefete uygulanan baskıyı ve yine kendi hareketi için devreye sokulacak operasyon ihtimalini anlatmak arzusundaydı. Konu başlıkları içinde muhalefetin birleşme zorunluluğu da vardı. Sanırım konuk olsaydı durumu şu yaşananlar kadar net anlatamaz, üç saat konuşsa, muhalefetin bu kadar kısa sürede bir araya toplanmasını sağlayamazdı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

Bugün avukatı sayın Sevda Gül Tuncer aracılığı ile tekrar selamlarımı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hak hukuk konuşmadık. Artık onu meslekleri de olsa avukatlar bile anlayamıyor zaten. Manasız uzatmış olurduk. Yollayacağı mektup ya da not olursa, katılamadığı programda seslendirmeye hazır olduğumuzu belirttim kapattım. Olayın şokuyla hiddetlenen Zafer Partili gençlere de ufak bir sözüm var. Şok olmayın. Ben olmadım. Sizler bu filmin bir benzerini izlediniz önceden. Ben bizzat oynadım. Şaşıramıyorum. Şok olamıyorum. Ancak sizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Bugün yine hakim karşısına çıktım. Sessiz sedasız… İçimdekini süzüp sizlere anlatmak için iki kelime yazamadım. Duymuyorum sanmayın, duyuyorum, görüyorum ve anlıyorum.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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