"Operasyon İhtimalini Anlatmak İstiyordu": Oğuzhan Uğur'dan Tutuklanan Ümit Özdağ Hakkında Açıklama!

Bugün avukatı sayın Sevda Gül Tuncer aracılığı ile tekrar selamlarımı ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hak hukuk konuşmadık. Artık onu meslekleri de olsa avukatlar bile anlayamıyor zaten. Manasız uzatmış olurduk. Yollayacağı mektup ya da not olursa, katılamadığı programda seslendirmeye hazır olduğumuzu belirttim kapattım. Olayın şokuyla hiddetlenen Zafer Partili gençlere de ufak bir sözüm var. Şok olmayın. Ben olmadım. Sizler bu filmin bir benzerini izlediniz önceden. Ben bizzat oynadım. Şaşıramıyorum. Şok olamıyorum. Ancak sizi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Bugün yine hakim karşısına çıktım. Sessiz sedasız… İçimdekini süzüp sizlere anlatmak için iki kelime yazamadım. Duymuyorum sanmayın, duyuyorum, görüyorum ve anlıyorum.