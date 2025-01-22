"Operasyon İhtimalini Anlatmak İstiyordu": Oğuzhan Uğur'dan Tutuklanan Ümit Özdağ Hakkında Açıklama!
"Operasyon İhtimalini Anlatmak İstiyordu": Oğuzhan Uğur'dan Tutuklanan Ümit Özdağ Hakkında Açıklama!
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ümit Özdağ, Twitter’da paylaştığı 11 tweet sebebiyle tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Özdağ tutuklanmasaydı bu hafta konuğu olacağını açıklayan Oğuzhan Uğur, Özdağ hakkında merak edilenleri aktardı, içini döktü.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındıktan ve İstanbul'a getirildikten sonra tutuklandı.
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“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.
Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur'dan Ümit Özdağ hakkında açıklama geldi.
Özdağ tutuklanmasaydı konuğu olacağını söyleyen Uğur, "Yaptığı muhalefete uygulanan baskıyı ve yine kendi hareketi için devreye sokulacak operasyon ihtimalini anlatmak arzusundaydı. Konu başlıkları içinde muhalefetin birleşme zorunluluğu da vardı. Sanırım konuk olsaydı durumu şu yaşananlar kadar net anlatamaz, üç saat konuşsa, muhalefetin bu kadar kısa sürede bir araya toplanmasını sağlayamazdı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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