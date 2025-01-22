Tutuklanan Ümit Özdağ'a Desteğini Paylaşımıyla Duyuran Reynmen'den "Sen Siyaset Yapma" Diyenlere Sert Çıkış!
Tutuklanan Ümit Özdağ'a Desteğini Paylaşımıyla Duyuran Reynmen'den "Sen Siyaset Yapma" Diyenlere Sert Çıkış!
Ünlü şarkıcı Reynmen, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ'a desteğini X hesabından paylaştığı fotoğrafla göstermişti.
Sosyal medya kullanıcılarının 'sen siyasete girme' yorumlarını gören Reynmen, sinirlerine hakim olamadı. Geçtiğimiz saatlerde hızını alamayıp takipçilerine tepkisini sıralayan Reynmen, ayrıca kendini savunanlara da rest çekti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin gündeminde yangın faciası varken herkesin yüreği yanıyorken akşam saatlerinde tutuklandı.
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“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edilmişti.
Sosyal medyada tutuklama kararına ve sebebine tepkiler büyürken Özdağ'a desteğini belli eden isimlerden biri de ünlü şarkıcı Reynmen olmuştu. Özdağ'ın aşağıdaki fotoğrafını paylaşan Reynmen tutuklamaya tepkisini Özdağ'ın yanında olduğunu belli ederek göstermişti.
Reynmen'in 3 milyonu aşkın etkileşim alan paylaşımına birçok tepki geldi. Tepkilerin odağında da "Sen şarkıcısın, siyasete girişme, karışma" mesajı vardı.
Özdağ'a desteğini belli ettiği için siyasete girdiğine kanaat getiren sosyal medya kullanıcılarını gören Reynmen epey sinirlendi. Önce "Size göre kim konuşmalı siyaseti tam olarak, nasıl bir beyinsizsiniz siz a*k?" diye çıkıştı.
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Ardından hızını alamadı... Sinirini tweetleriyle kustu.
"Benim ülkemde benim vatandaşımın problemleri konuşulur. Çok bulandırmayın kafanızı. Bu bir denklem değil. İki artı iki dörttür. Beş diyenin kafasını s****." dedi.
Sonra kendisine destek veren, Özdağ'ı desteklediği için davranışını beğenip övenlere de iki çift laf etmeye karar verdi.
"Beni savunmayın, ben hepinize kurduğum" dedi ve kimsenin savunmasına ihtiyacı olmadığının da altını çizdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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