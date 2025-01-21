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Armağan Çağlayan'dan Yangın Faciasına Deprem Hatırlatmalı Tepki: "Seneye Bu Zamanlar Görürüz"

Armağan Çağlayan'dan Yangın Faciasına Deprem Hatırlatmalı Tepki: "Seneye Bu Zamanlar Görürüz"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2025 - 23:37

Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda şu ana dek açıklandığı üzere 76 vatandaşımızı kaybettik. Grand Kartal otelde meydana gelen korkunç yangının sebebi bilinmese de birçok kişi, kurum ve işletme büyük tepki çekti. 

Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de Armağan Çağlayan'dan geldi. 

Yine bugün 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 16 kişinin ölmesine sebep olan Derya Apartmanı davasındaki tek sanıklının tahliye haberini örnek gösteren Armağan Çağlayan nokta atışı bir tespitte bulundu.

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Sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde başlayan yangın 10 saat boyunca söndürülemedi ve resmen faciaya yol açtı.

Sabaha karşı 3.30 sularında Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde başlayan yangın 10 saat boyunca söndürülemedi ve resmen faciaya yol açtı.

Şu ana dek 76 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı elim olayda yangının çıkış sebebi bilinmese de birçok kişiye, kuruma ve işletmeye ihmal ve tedbirsizlik sebebiyle tepki gösterildi.

Şu ana dek 76 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı elim olayda yangının çıkış sebebi bilinmese de birçok kişiye, kuruma ve işletmeye ihmal ve tedbirsizlik sebebiyle tepki gösterildi.

Yine bugün, 6 şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 16 kişinin ölümüne sebep olan Derya Apartmanı davasındaki tek tutuklu sanığın tahliye edildiği haberi gelmişti.

Yine bugün, 6 şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 16 kişinin ölümüne sebep olan Derya Apartmanı davasındaki tek tutuklu sanığın tahliye edildiği haberi gelmişti.

Hem deprem davasındaki tutuklu sanığın haberini hem de dakikalar ilerledikçe korkunçlaşan Bolu'daki yangın faciasını gören Armağan Çağlayan girdiğimiz döngüye sessiz kalamadı.

Hem deprem davasındaki tutuklu sanığın haberini hem de dakikalar ilerledikçe korkunçlaşan Bolu'daki yangın faciasını gören Armağan Çağlayan girdiğimiz döngüye sessiz kalamadı.

"Seneye bu zamanlar, bugünkü yangının tutukluları için okuyacağımız haber! Maalesef!" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.

"Seneye bu zamanlar, bugünkü yangının tutukluları için okuyacağımız haber! Maalesef!" diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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