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Sessiz Kalmadı: Serenay Sarıkaya'dan 66 Kişiyi Kaybettiğimiz Yangın Faciasında Tedbirsizliğe Sert Çıkış!

Sessiz Kalmadı: Serenay Sarıkaya'dan 66 Kişiyi Kaybettiğimiz Yangın Faciasında Tedbirsizliğe Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2025 - 21:28

Ülkede milli yas ilan edilmesine sebep olan Bolu'daki yangın faciasında 66 vatandaşımızı kaybettik. 10 saatte söndürülen yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi fakat sosyal medyada otelin ihmaline tepkiler dakikalar ilerledikçe arttı.

Geçtiğimiz dakikalarda, yaşadığımız kabusa bir tepki de Serenay Sarıkaya'dan geldi. X hesabından bir paylaşımda bulunan Sarıkaya, çaresizliğimize isyan etti, otelin tedbirsizliğine de tepki gösterdi.

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Bolu, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın faciayla sonuçlandı.

Bolu, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın faciayla sonuçlandı.

Şu ana dek 66 vatandaşımızın yangında can verdiği, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı. Otelin ihmal ve hazırlıksızlığına tepkiler sosyal medyada dakika geçtikçe arttı.

Şu ana dek 66 vatandaşımızın yangında can verdiği, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı. Otelin ihmal ve hazırlıksızlığına tepkiler sosyal medyada dakika geçtikçe arttı.

Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan korkunç olaya bir tepki de Serenay Sarıkaya'dan geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir!" diyerek isyan ettikten sonra;

Geçtiğimiz dakikalarda yaşanan korkunç olaya bir tepki de Serenay Sarıkaya'dan geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir!" diyerek isyan ettikten sonra;

'Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kayıbına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiç bir şey normal değil! Çok acı, çok yazık...  

Yangında hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum.  

Dualarımız sizinle…' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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