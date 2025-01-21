Turne Anısını Anlattı: Behzat Uygur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Almanya Örneği ile Tepki
Turne Anısını Anlattı: Behzat Uygur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Almanya Örneği ile Tepki
Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde korkunç bir yangın çıktı. 10 saatin sonunda söndürülebilen yangın faciasında 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu duyuruldu.
Yangının çıkış sebebi henüz belli olmadı fakat oldukça meşhur olan otelin yangına bu kadar hazırlıksız yakalanması sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.
Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi. Turne anısını paylaşan Uygur, yangın faciasına Almanya örneğiyle tepki gösterdi.
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Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de gece 3.30 sularında çıkan yangının sonucun 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı.
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Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi fakat işletmenin yangına hazırlıksız yakalanması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu.
Geçtiğimiz dakikalarda sabahtan bu yana yaşadığımız kabusla ilgili bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi.
Almanya turnesinde yaşadığı bir anıyı anlatan Behzat Uygur;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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