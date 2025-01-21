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İçimiz Yandı: Bolu'da Meydana Gelen Yangın Faciasının Ardından Dünyadan Türkiye'ye Taziye Mesajları

İçimiz Yandı: Bolu'da Meydana Gelen Yangın Faciasının Ardından Dünyadan Türkiye'ye Taziye Mesajları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2025 - 20:01

Bolu’da yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımızın yaralı olduğu bildirildi. 10 saatin ardından söndürebilen korkunç yangının ardından, dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye başladı.

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Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen korkunç yangın sonucunda 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı.

Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen korkunç yangın sonucunda 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı.

13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi. Okulların tatil olması ve kayak tatilin en revaçta olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle otelin en yoğun olduğu dönemde çıkan yangın, yüreklerimizi dağladı.

13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi. Okulların tatil olması ve kayak tatilin en revaçta olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle otelin en yoğun olduğu dönemde çıkan yangın, yüreklerimizi dağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Yangın faciasıyla ilgili birçok ülkenin lideri ve Türkiye'deki temsilciler taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Yangın faciasıyla ilgili birçok ülkenin lideri ve Türkiye'deki temsilciler taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, 'Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim' ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas

'Bolu'daki otelde gerçekleşen yangının sonucunda trajik bir şekilde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız.'

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola

'Bolu, Türkiye'deki trajik kaza sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kalbim hayatını kaybedenlerin geride bıraktıkları sevenleriyle beraber. Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum.'

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

'Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum.' açıklamasında bulundu.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından ise 'Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.' mesajı paylaşıldı.

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze

X hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum.' ifadesini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını da bildirdi.

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Trajik kayıplar sebebiyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, “Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.” ifadelerini kullandı.

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

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Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin

Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.  Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin, 'Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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pypar

Dünyadan derken, o ilah gibi taptıkları Arap ülkeleri göremedim

kunti

şu mesajları paylaşanların samimiyetine inanırım da malum kişinin zerre uzuldugune inanmam .

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