İçimiz Yandı: Bolu'da Meydana Gelen Yangın Faciasının Ardından Dünyadan Türkiye'ye Taziye Mesajları
İçimiz Yandı: Bolu'da Meydana Gelen Yangın Faciasının Ardından Dünyadan Türkiye'ye Taziye Mesajları
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Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen korkunç yangın sonucunda 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı.
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13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 10 saatin sonunda söndürülebildi. Okulların tatil olması ve kayak tatilin en revaçta olduğu döneme denk gelmesi sebebiyle otelin en yoğun olduğu dönemde çıkan yangın, yüreklerimizi dağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Yangın faciasıyla ilgili birçok ülkenin lideri ve Türkiye'deki temsilciler taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
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Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Dünyadan derken, o ilah gibi taptıkları Arap ülkeleri göremedim
şu mesajları paylaşanların samimiyetine inanırım da malum kişinin zerre uzuldugune inanmam .
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