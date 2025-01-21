Hislere Tercüman Oldu: Oğuzhan Uğur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Yürek Yakan Analiz
Hislere Tercüman Oldu: Oğuzhan Uğur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Yürek Yakan Analiz
Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde yaşanan elim olayda kaybettiğimiz vatandaşların sayısı 76'ya yükseldi. Sosyal medyada ihmale ve tedbirsizliğe tepkiler büyürken yaşadığımız faciaya bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi.
Hislere tercüman olan Uğur, isyanının ardından yetkililerden 'öldüğümüz için' özür diledi...
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Şu ana dek 66 vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendiğimiz Bolu, Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı ne yazık ki 76'ya yükseldi.
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Yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ayrıca duyuruldu. Henüz sebebi bellli olmayan elim olayda işletmenin tedbirsizliği ve hazırlıksızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.
Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği yangına bir yorum da geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'dan geldi.
Hislere tercüman olup yürek yakarken düşündüren bir metin paylaşan Uğur, "öldüğümüz için yetkililerden özür dileriz" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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