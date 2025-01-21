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Hislere Tercüman Oldu: Oğuzhan Uğur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Yürek Yakan Analiz

Hislere Tercüman Oldu: Oğuzhan Uğur'dan Bolu'daki Yangın Faciasına Yürek Yakan Analiz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.01.2025 - 22:14

Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde yaşanan elim olayda kaybettiğimiz vatandaşların sayısı 76'ya yükseldi. Sosyal medyada ihmale ve tedbirsizliğe tepkiler büyürken yaşadığımız faciaya bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi. 

Hislere tercüman olan Uğur, isyanının ardından yetkililerden 'öldüğümüz için' özür diledi...

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Şu ana dek 66 vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendiğimiz Bolu, Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı ne yazık ki 76'ya yükseldi.

Şu ana dek 66 vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendiğimiz Bolu, Kartalkaya'daki yangın faciasında ölü sayısı ne yazık ki 76'ya yükseldi.

Yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ayrıca duyuruldu. Henüz sebebi bellli olmayan elim olayda işletmenin tedbirsizliği ve hazırlıksızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından ayrıca duyuruldu. Henüz sebebi bellli olmayan elim olayda işletmenin tedbirsizliği ve hazırlıksızlığı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği yangına bir yorum da geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Birçok ünlü ismin tepki gösterdiği yangına bir yorum da geçtiğimiz saatlerde Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Hislere tercüman olup yürek yakarken düşündüren bir metin paylaşan Uğur, "öldüğümüz için yetkililerden özür dileriz" dedi.

Hislere tercüman olup yürek yakarken düşündüren bir metin paylaşan Uğur, "öldüğümüz için yetkililerden özür dileriz" dedi.

'Bazılarının gözünde sevenlerimiz, sevdiklerimiz, acılarımız, mutluluklarımız yokmuş gibi. Düne ait  anılarımız, yarın için kurduğumuz hayaller yokmuş gibi. Tanımımız insan, taşıdığımız can değilmiş gibi… Hiç yaşamamışız gibi… Birey birey toplum değiliz de, birer birer sayıymışız gibi. 6 değil, 66 kişi, 301 kişi bile az gelir… 50 binimiz de ölsek, üç beş kişinin itibarı canımızdan değerliymiş gibi. Yaşıyorsak oy, ölüyorsak şık takım elbiselere bulaşan leke gibiyiz. Ölmesek her şey yolunda aslında… Öldüğümüz için yetkililerden özür dileriz.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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