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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Neden Olan Tweetler!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Tutuklanmasına Neden Olan Tweetler!

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 20:45

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık, Özdağ'ın tutuklanmasında delil olarak sosyal medya paylaşımlarını da gösterdi. 

İşte savcılığa göre suç teşkil eden Ümit Özdağ'ın 11 paylaşımı 👇

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Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ tutuklandı.

Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ tutuklandı.

Tüm detaylar 👇

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşım suç delili olarak kabul edildi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşım suç delili olarak kabul edildi.

İşte Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına neden olan paylaşımları 👇

İşte Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına neden olan paylaşımları 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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