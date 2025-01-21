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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 20:45

Zafer Partisi Genel Başkanı Zafer Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilmişti. Ümit Özdağ, hakkında açılan ‘Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçlamasıyla serbest kalırken, “Halkı kin ve düşmanlığı tahrik etme” suçlamasıyla ise tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ akşam saatlerinde tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ akşam saatlerinde tutuklandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.

Ayrıca Kayseri’de mültecilere karşı yapılan olaylar da Ümit Özdağ için suç delili kabul edildi.

Ayrıca Kayseri’de mültecilere karşı yapılan olaylar da Ümit Özdağ için suç delili kabul edildi.

Pointer isimli Twitter hesabımı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadeyi paylaştı 👇

Pointer isimli Twitter hesabımı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadeyi paylaştı 👇

Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz.

Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk Halkını rahatsız eden yasa dışı eylemlerde bulunan çevreye rahatsızlık veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır.

Bu tepki Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı, ırkçılık değil makul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir gereğidir.

Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş olan hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bağ yoktur, olmamıştır.

Bu konuda Zafer Partisi diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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