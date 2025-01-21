Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Zafer Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilmişti. Ümit Özdağ, hakkında açılan ‘Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçlamasıyla serbest kalırken, “Halkı kin ve düşmanlığı tahrik etme” suçlamasıyla ise tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve İstanbul’a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ akşam saatlerinde tutuklandı.
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“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ’ın, Twitter’da yaptığı 11 paylaşımı suç delili olarak kabul edildi.
Ayrıca Kayseri’de mültecilere karşı yapılan olaylar da Ümit Özdağ için suç delili kabul edildi.
Pointer isimli Twitter hesabımı Ümit Özdağ'ın savcılıkta verdiği ifadeyi paylaştı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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