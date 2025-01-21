Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" Suçlamasıyla Tutuklandı

“Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz.

Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk Halkını rahatsız eden yasa dışı eylemlerde bulunan çevreye rahatsızlık veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır.

Bu tepki Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı, ırkçılık değil makul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir gereğidir.

Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş olan hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bağ yoktur, olmamıştır.

Bu konuda Zafer Partisi diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim”