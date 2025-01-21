Ümit Özdağ'ı Destek İçin Adliyeye Gelen Zafer Partili Bir Vatandaş İsyan Etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu gelişme sonrası Zafer Partisi üyeleri ve destekçileri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanarak Özdağ’a destek verdi.
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Saatler geçtikçe kalabalık büyürken, adliyede bulunan bir Zafer Partili vatandaşın tepkisi dikkat çekti.
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Kalabalık arasında yer alan vatandaş, Özdağ’ın tutuklanma ihtimaline isyan ederek “Tutuklayacaksanız beni tutuklayın!” diye bağırdı.
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