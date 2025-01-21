onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ümit Özdağ'ı Destek İçin Adliyeye Gelen Zafer Partili Bir Vatandaş İsyan Etti

Ümit Özdağ'ı Destek İçin Adliyeye Gelen Zafer Partili Bir Vatandaş İsyan Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 20:08

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu gelişme sonrası Zafer Partisi üyeleri ve destekçileri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanarak Özdağ’a destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saatler geçtikçe kalabalık büyürken, adliyede bulunan bir Zafer Partili vatandaşın tepkisi dikkat çekti.

Saatler geçtikçe kalabalık büyürken, adliyede bulunan bir Zafer Partili vatandaşın tepkisi dikkat çekti.

Kalabalık arasında yer alan vatandaş, Özdağ’ın tutuklanma ihtimaline isyan ederek “Tutuklayacaksanız beni tutuklayın!” diye bağırdı.

Kalabalık arasında yer alan vatandaş, Özdağ’ın tutuklanma ihtimaline isyan ederek “Tutuklayacaksanız beni tutuklayın!” diye bağırdı.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın