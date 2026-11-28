Danla Bilic'in YouTube programına konuk olan Ceren Ayruk, aylar önce çıkan asılsız aşk haberlerine esprili bir dille yanıt verdi.

Ayruk, 'Tanımadığım bir insanla sevgili falan… Bir de o kadar büyüyor ki işte; sevgili oldular, onun için şehir değiştirdi, evleniyorlar, boşanıyorlar.' sözleriyle dedikodunun nasıl büyüdüğüne dikkat çekti.