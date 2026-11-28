Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk, Hakkındaki Aşk Dedikodularına Yanıt Verdi
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Daha 17 dizisindeki Leyla rolüyle tanınan Ceren Ayruk, Danla Bilic'in YouTube programına konuk oldu. Hakkında aylar önce çıkan asılsız aşk haberlerine esprili bir dille yanıt veren Ayruk, dedikoduların nasıl büyüdüğüne dikkat çekti.
Kaynak: DanlaCast
Ceren Ayruk, Daha 17'de Leyla karakterine hayat veriyor.
Ceren Ayruk hakkında aylar önce sosyal medyada bir aşk iddiası gündeme gelmişti.
Ceren Ayruk, dedikoduların nasıl büyüdüğüne değinerek hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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