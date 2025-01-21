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Okan Bayülgen'in YouTube Eleştirileri Üzerine Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt Geldi

Okan Bayülgen'in YouTube Eleştirileri Üzerine Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt Geldi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 18:30

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Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da içerik üreten gazetecilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bayülgen, “Kesinlikle YouTube’da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi… Kurumda yükselebilmiş başarılı insanların çarşı pazar ticaret teknikleriyle yayın yapması çok ayıp. Koskoca adamların ‘Abone ol’ demesi tuhaf. En saygın olanların bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitiyor.” sözleriyle tartışma yarattı. 

Bayülgen’in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

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Fatih Altaylı, “Herkes senin gibi gelen ağam, giden paşam demek zorunda mı? Herkes senin gibi AK Parti iktidarda diye sanki dindar, İslamcı bir aileden geliyormuş havası atarak bir yerlerde varlık sürdürmek zorunda mı?” ifadeleriyle Bayülgen’i eleştirdi.

Fatih Altaylı, “Herkes senin gibi gelen ağam, giden paşam demek zorunda mı? Herkes senin gibi AK Parti iktidarda diye sanki dindar, İslamcı bir aileden geliyormuş havası atarak bir yerlerde varlık sürdürmek zorunda mı?” ifadeleriyle Bayülgen’i eleştirdi.

Sözlerine devam eden Altaylı, Bayülgen’e ateş püskürerek , “Okan’a tavsiyem kendisine gelmesidir. Zıvanadan çıkmış gibi görünüyor. Okan iyi bir tiyatrocu ve bu iyi tiyatroculuğuyla yıllardır Türk halkını zeki olduğu konusunda inandırdı.” dedi.

Sözlerine devam eden Altaylı, Bayülgen’e ateş püskürerek , “Okan’a tavsiyem kendisine gelmesidir. Zıvanadan çıkmış gibi görünüyor. Okan iyi bir tiyatrocu ve bu iyi tiyatroculuğuyla yıllardır Türk halkını zeki olduğu konusunda inandırdı.” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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