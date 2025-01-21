Okan Bayülgen'in YouTube Eleştirileri Üzerine Fatih Altaylı'dan Sert Yanıt Geldi

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, Saba Tümer’in programında YouTube’da içerik üreten gazetecilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bayülgen, “Kesinlikle YouTube’da çalışmak istemem çünkü ben bir kurumda çalışıyorum. Tıp fakültesini bitirmiş bir doktor gibi… Kurumda yükselebilmiş başarılı insanların çarşı pazar ticaret teknikleriyle yayın yapması çok ayıp. Koskoca adamların ‘Abone ol’ demesi tuhaf. En saygın olanların bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitiyor.” sözleriyle tartışma yarattı.

Bayülgen’in bu ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.