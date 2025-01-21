Berna Laçin, Fransa ve Türkiye'deki Kruvasan Fiyatlarını Karşılaştırdı: ''Allah'ın Hamur İşi...''

2000'li yılların başında birçok televizyon dizisinde rol alan oyuncu Berna Laçin, Türkiye'deki kruvasan fiyatlarını eleştirdi. Yaptığı paylaşımda Fransa ve Türkiye'deki güncel fiyatlar üzerinden ir karşılaştırmaya giden Laçin, ''Bahanesi yok!'' diyerek pahalılığa ateş püskürdü.