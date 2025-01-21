Berna Laçin, Fransa ve Türkiye'deki Kruvasan Fiyatlarını Karşılaştırdı: ''Allah'ın Hamur İşi...''
Berna Laçin, Fransa ve Türkiye'deki Kruvasan Fiyatlarını Karşılaştırdı: ''Allah'ın Hamur İşi...''
2000'li yılların başında birçok televizyon dizisinde rol alan oyuncu Berna Laçin, Türkiye'deki kruvasan fiyatlarını eleştirdi. Yaptığı paylaşımda Fransa ve Türkiye'deki güncel fiyatlar üzerinden ir karşılaştırmaya giden Laçin, ''Bahanesi yok!'' diyerek pahalılığa ateş püskürdü.
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Berna Laçin, ''Belalı Baldız'' ve ''Evdeki Yabancı'' gibi 2000'li yılların popüler yapımlarında rol almıştı.
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Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu kariyerine tiyatro sahnesinde devam ediyor belki biliyorsunuzdur.
Sosyal medya hesabını nadir kullanan Laçin, yeni bir paylaşım yaptı. Bir sanatçı olarak, anlam veremediği günceldeki pahalı fiyatları kruvasan örneği üzerinden eleştirdi.
Berna Laçin, güncel kruvasan fiyatları üzerinden Türkiye ve Fransa'yı karşılaştırdı. Ülkemizdeki pahalılığa kendince böyle isyan etti👇
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