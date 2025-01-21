onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Rapçi Motive Albüm Lansman Konserinde Samimi Bir Açıklamada Bulundu!

Ünlü Rapçi Motive Albüm Lansman Konserinde Samimi Bir Açıklamada Bulundu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 13:48

Son dönemlerde adını ve şarkılarını sık sık duyduğumu rap camiasının ünlü ismi Motive, geçtiğimiz akşam yılın ilk konserini Wolksvogen Arena'da verdi. Hem büyük hem de küçük şehirlerin nabzını tutmaya çalıştığını söyleyen Motive, 'kaygılı olmak' ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemlerin yükselen rapçilerinden Motive, yaptığı işlerin kalitesiyle gündeme gelen bir isim. Öyle ki başarılı rapçi özgün müzik tarzıyla farkını ortaya koymayı başarıp birçok rapçinin arasından kendini fark edilir kılmayı başarıyor.

Son dönemlerin yükselen rapçilerinden Motive, yaptığı işlerin kalitesiyle gündeme gelen bir isim. Öyle ki başarılı rapçi özgün müzik tarzıyla farkını ortaya koymayı başarıp birçok rapçinin arasından kendini fark edilir kılmayı başarıyor.

Motive, Pango ile birlikte yaptığı 'Hanımefendi' ve '10 MG' gibi şarkıların ardından kariyerinde güçlü bir sıçrama yaşamıştı.

Konserlerine hazırlanırken de prodüksiyon açısından epey emek gösterdiği her halinden belirli olan Motive, çabasının karşılığını dolup taşan konser salonları ve kendisine hayran binlerce kişiden aynı anda duyduğu şarkı sözleriyle alıyor.

Konserlerine hazırlanırken de prodüksiyon açısından epey emek gösterdiği her halinden belirli olan Motive, çabasının karşılığını dolup taşan konser salonları ve kendisine hayran binlerce kişiden aynı anda duyduğu şarkı sözleriyle alıyor.

Ünlü rapçi, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena’da sahne aldı. 'Taycan' albüm lansmanı olan bu konserde izleyiciler müziklerin yanında bir de görsel şölene tanıdıklık ettiler. 👇

Ünlü rapçi, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena’da sahne aldı. 'Taycan' albüm lansmanı olan bu konserde izleyiciler müziklerin yanında bir de görsel şölene tanıdıklık ettiler. 👇

Motive, kendisine yöneltilen ''Büyük konserler kaygıya sebep oluyor mu?” sorusuna, “Kaygı olmazsa işimizin kusursuzluğu ve kalitesi törpülenir. Kaygı sayesinde nitelikli işler yapabiliyoruz” cevabını verdi.

Motive, kendisine yöneltilen ''Büyük konserler kaygıya sebep oluyor mu?” sorusuna, “Kaygı olmazsa işimizin kusursuzluğu ve kalitesi törpülenir. Kaygı sayesinde nitelikli işler yapabiliyoruz” cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın