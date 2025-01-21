Ünlü Rapçi Motive Albüm Lansman Konserinde Samimi Bir Açıklamada Bulundu!
Ünlü Rapçi Motive Albüm Lansman Konserinde Samimi Bir Açıklamada Bulundu!
Son dönemlerde adını ve şarkılarını sık sık duyduğumu rap camiasının ünlü ismi Motive, geçtiğimiz akşam yılın ilk konserini Wolksvogen Arena'da verdi. Hem büyük hem de küçük şehirlerin nabzını tutmaya çalıştığını söyleyen Motive, 'kaygılı olmak' ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Son dönemlerin yükselen rapçilerinden Motive, yaptığı işlerin kalitesiyle gündeme gelen bir isim. Öyle ki başarılı rapçi özgün müzik tarzıyla farkını ortaya koymayı başarıp birçok rapçinin arasından kendini fark edilir kılmayı başarıyor.
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Konserlerine hazırlanırken de prodüksiyon açısından epey emek gösterdiği her halinden belirli olan Motive, çabasının karşılığını dolup taşan konser salonları ve kendisine hayran binlerce kişiden aynı anda duyduğu şarkı sözleriyle alıyor.
Ünlü rapçi, geçtiğimiz akşam Volkswagen Arena’da sahne aldı. 'Taycan' albüm lansmanı olan bu konserde izleyiciler müziklerin yanında bir de görsel şölene tanıdıklık ettiler. 👇
Motive, kendisine yöneltilen ''Büyük konserler kaygıya sebep oluyor mu?” sorusuna, “Kaygı olmazsa işimizin kusursuzluğu ve kalitesi törpülenir. Kaygı sayesinde nitelikli işler yapabiliyoruz” cevabını verdi.
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