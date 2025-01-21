Ünlü Rapçi Motive Albüm Lansman Konserinde Samimi Bir Açıklamada Bulundu!

Son dönemlerde adını ve şarkılarını sık sık duyduğumu rap camiasının ünlü ismi Motive, geçtiğimiz akşam yılın ilk konserini Wolksvogen Arena'da verdi. Hem büyük hem de küçük şehirlerin nabzını tutmaya çalıştığını söyleyen Motive, 'kaygılı olmak' ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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