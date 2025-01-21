Pınar Altuğ Atacan Cam Tavanlı Lüks Evinin Detaylarını Paylaştı!
Pınar Altuğ Atacan Cam Tavanlı Lüks Evinin Detaylarını Paylaştı!
'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak ünlenen oyuncu Pınar Altuğ, oyuncu eşi Yağmur Atacan ile yaşadıkları lüks evin detaylarını paylaştı. Ünlü oyuncunun sade ama bir o kadar da şık tasarımlı evi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Doktorlar' dizisiyle tanınan Yağmur Atacan 2008 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir mutlu bir evlilikleri olan Atacan çiftinin bu evliliklerinden kızları Su dünyaya geldi.
Eşiyle mutlu anlarını ve çekirdek ailesini sosyal medyasında da paylaşan Pınar Altuğ, yaşadıklarını cam tavanlı lüks evlerini de ilk defa takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
Oturma odasının sade ve şık detayları dikkat çekti👇
Doğal tonların hakimiyetinde dizayn edilen ev, cam tavanlar sayesinde oldukça ferah bir iç görünüşe sahip👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Ünlü oyuncunun videolu paylaşımı ise bu şekildeydi👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
iyide cam tavan nerede yukarıyı gösteren bölüm nerede,?🤔 ayrıca evin cam tavanı dediğinde dışarı ile teması olur buradaki sadece asma katlı bölümü ayırmış gi... Devamını Gör