Pınar Altuğ Atacan Cam Tavanlı Lüks Evinin Detaylarını Paylaştı!

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak ünlenen oyuncu Pınar Altuğ, oyuncu eşi Yağmur Atacan ile yaşadıkları lüks evin detaylarını paylaştı. Ünlü oyuncunun sade ama bir o kadar da şık tasarımlı evi sosyal medyada büyük beğeni topladı.