onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pınar Altuğ Atacan Cam Tavanlı Lüks Evinin Detaylarını Paylaştı!

Pınar Altuğ Atacan Cam Tavanlı Lüks Evinin Detaylarını Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 12:15

'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak ünlenen oyuncu Pınar Altuğ, oyuncu eşi Yağmur Atacan ile yaşadıkları lüks evin detaylarını paylaştı. Ünlü oyuncunun sade ama bir o kadar da şık tasarımlı evi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Doktorlar' dizisiyle tanınan Yağmur Atacan 2008 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi.

'Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Doktorlar' dizisiyle tanınan Yağmur Atacan 2008 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi.

Uzun süredir mutlu bir evlilikleri olan Atacan çiftinin bu evliliklerinden kızları Su dünyaya geldi.

Uzun süredir mutlu bir evlilikleri olan Atacan çiftinin bu evliliklerinden kızları Su dünyaya geldi.

Eşiyle mutlu anlarını ve çekirdek ailesini sosyal medyasında da paylaşan Pınar Altuğ, yaşadıklarını cam tavanlı lüks evlerini de ilk defa takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Eşiyle mutlu anlarını ve çekirdek ailesini sosyal medyasında da paylaşan Pınar Altuğ, yaşadıklarını cam tavanlı lüks evlerini de ilk defa takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Oturma odasının sade ve şık detayları dikkat çekti👇

Oturma odasının sade ve şık detayları dikkat çekti👇

Doğal tonların hakimiyetinde dizayn edilen ev, cam tavanlar sayesinde oldukça ferah bir iç görünüşe sahip👇

Doğal tonların hakimiyetinde dizayn edilen ev, cam tavanlar sayesinde oldukça ferah bir iç görünüşe sahip👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Ünlü oyuncunun videolu paylaşımı ise bu şekildeydi👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kerem Senol

iyide cam tavan nerede yukarıyı gösteren bölüm nerede,?🤔 ayrıca evin cam tavanı dediğinde dışarı ile teması olur buradaki sadece asma katlı bölümü ayırmış gi... Devamını Gör