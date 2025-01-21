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O Yine Bildiğimiz Gibi: Yıldız Tilbe, X'te Kendisine Yöneltilen Sorulara Verdiği Yanıtlarla Gündem Oldu

O Yine Bildiğimiz Gibi: Yıldız Tilbe, X'te Kendisine Yöneltilen Sorulara Verdiği Yanıtlarla Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 10:47

90'lı yıllardan bu yana gerek şarkılarıyla, gerek renkli kişiliğiyle hayatımızda olan ve bizleri etkileyen şarkıcı Yıldız Tilbe, son yıllarda yaptığı çıkışlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. X, eski asıyla Twitter, platformunu da bir hayli aktif kullanan Tilbe, takipçilerinden kendisine soru sormasını istedi. Gelen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Yıldız Tilbe, verdiği cevaplarla takipçilerini gülümseterek gündeme gelmeyi başardı.

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90'lı yıllardan bu yana hüzünlü aşk şarkılarının yeri doldurulamaz mimarı olarak hayatımızda olan Yıldız Tilbe'yi tanımayanınız yoktur.

90'lı yıllardan bu yana hüzünlü aşk şarkılarının yeri doldurulamaz mimarı olarak hayatımızda olan Yıldız Tilbe'yi tanımayanınız yoktur.

"Delikanlım", "Aşk Laftan Anlamaz ki" ve "Vazgeçtim" gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, dönem dönem renkli sahne şovları ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor.

"Delikanlım", "Aşk Laftan Anlamaz ki" ve "Vazgeçtim" gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, dönem dönem renkli sahne şovları ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı en son yenilediği stiliyle gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı en son yenilediği stiliyle gündeme gelmişti.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece X hesabından takipçilerinin kendisine soru sormasını istedi. Gelen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Tilbe'nin cevapları gündem oldu.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece X hesabından takipçilerinin kendisine soru sormasını istedi. Gelen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Tilbe'nin cevapları gündem oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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