O Yine Bildiğimiz Gibi: Yıldız Tilbe, X'te Kendisine Yöneltilen Sorulara Verdiği Yanıtlarla Gündem Oldu

90'lı yıllardan bu yana gerek şarkılarıyla, gerek renkli kişiliğiyle hayatımızda olan ve bizleri etkileyen şarkıcı Yıldız Tilbe, son yıllarda yaptığı çıkışlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. X, eski asıyla Twitter, platformunu da bir hayli aktif kullanan Tilbe, takipçilerinden kendisine soru sormasını istedi. Gelen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Yıldız Tilbe, verdiği cevaplarla takipçilerini gülümseterek gündeme gelmeyi başardı.