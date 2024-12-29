Kendime Yeni Bir Ben Lazım: Yıldız Tilbe Stilini Yeniledi, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Dikkat Çekti!
Kendime Yeni Bir Ben Lazım: Yıldız Tilbe Stilini Yeniledi, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Dikkat Çekti!
Aşk şarkıların yeri doldurulamaz ismi Yıldız Tilbe'yi sahnesinde tercih ettiği renkli kostümleri ve rengarenk neşeli yanını yansıtan aksesuarlarıyla tanıyoruz. Giyiminin bir tamamlayıcısı haline gelen sahne şovlarıyla da bir o kadar konuşulan Tilbe, stilinde değişime gitti. 2024 yılının son günlerinde yaptığı bu değişimle 2025'i yepyeni bir şekilde karşılayacak olan ünlü ismin 'kendime yeni bir ben lazım' dercesine yaptığı sosyal medya paylaşımları epey beğeni topladı.
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'Vazgeçtim', 'El Adamı' ve 'Delikanlım' gibi şarkılarıyla aşk acılarımızın en büyük ortaklarından biri haline gelen Yıldız Tilbe'yi tanımayanınız yoktur.
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Tilbe'nin, kendisinin de dile getirdiği üzere, 'tutarlarsa tutarlı, tutmazlarsa tutarsız' yapısını sahne kostümlerinde de sık sık görüyoruz. Rengarenk kıyafetleri, çiçekli etekleri ve dans ederken dağıttığı saçlarıyla özdeşleştirdiğimiz bir isim kendisi.
Turuncular, pembeler ve yeşiller ünlü ismin sahne için en çok tercih ettiği renklerdi. Nitekim Tilbe, iddialı aksesuarlarıyla kombinlerini tamamlamayı tercih ediyordu. Böylelikle kendine has stiliyle onu nerede görsek tanıyorduk, çünkü ondan başkası bu kadar rengi bir arada kullanıp böylesine kendine yakıştıramazdı.
Yıldız Tilbe, ani bir kararla stilini yeni baştan yazdı ve bizler de bunu sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla görmüş olduk.👇
Saç rengini daha da canlı bir tona boyayan Tilbe'nin kıyafetlerinde siyah, bebek mavisi ve laciverti tercih etmesi renk paletinde de değişime gittiğinin en bariz göstergelerinden biri oldu.👇
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Parıltısı hiçbir zaman sönmeyen Tilbe, yeni stilinde de altın rengi pulları kullanarak, iddialı elbiseler giymeyi bırakmayacağını gösterirken, tercih ettiği mini yırtmaçlı elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne serdi.👇
Sizler Yıldız Tilbe'nin yeni stilini nasıl buldunuz?👀
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