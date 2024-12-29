Kendime Yeni Bir Ben Lazım: Yıldız Tilbe Stilini Yeniledi, Ardı Ardına Yaptığı Paylaşımlarla Dikkat Çekti!

Aşk şarkıların yeri doldurulamaz ismi Yıldız Tilbe'yi sahnesinde tercih ettiği renkli kostümleri ve rengarenk neşeli yanını yansıtan aksesuarlarıyla tanıyoruz. Giyiminin bir tamamlayıcısı haline gelen sahne şovlarıyla da bir o kadar konuşulan Tilbe, stilinde değişime gitti. 2024 yılının son günlerinde yaptığı bu değişimle 2025'i yepyeni bir şekilde karşılayacak olan ünlü ismin 'kendime yeni bir ben lazım' dercesine yaptığı sosyal medya paylaşımları epey beğeni topladı.