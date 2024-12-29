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Bu Sefer Güldürmedi: Komedyen Ceyhun Yılmaz'ın Anlattığı Lunapark Hikayesi Duygulandırdı!

Bu Sefer Güldürmedi: Komedyen Ceyhun Yılmaz'ın Anlattığı Lunapark Hikayesi Duygulandırdı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 20:39

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Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde gördüğümüz fakat aslen komedyenlik yapan Ceyhun Yılmaz, katıldığı programlarda anlattığı hikayelerle de konuşulan bir isim. Yılmaz, katıldığı bir programda küçüklüğünde yaşadığı bir olayı anlattı. Ünlü komedyen, babasının annesini aldatma hikayesini gülümseyerek anlatınca Yılmaz'ın hikayesi dinleyenleri üzdü.

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'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi bilindik film serilerinde yer alan oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz'ı illaki tanıyorsunuzdur. Ünlü isim zaman zaman katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.

'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi bilindik film serilerinde yer alan oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz'ı illaki tanıyorsunuzdur. Ünlü isim zaman zaman katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.

Ceyhun Yılmaz, katıldığı bir programda çocukluğuna ait bir lunapark hikayesini anlatı. Yılmaz, “Babam beni 2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü.'' diyerek anlatmaya başladı.

Ceyhun Yılmaz, katıldığı bir programda çocukluğuna ait bir lunapark hikayesini anlatı. Yılmaz, “Babam beni 2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü.'' diyerek anlatmaya başladı.

''Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.” diyerek hikayesini devam ettiren ünlü komedyen bu sefer güldürmedi.

''Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.” diyerek hikayesini devam ettiren ünlü komedyen bu sefer güldürmedi.

O hikayeyi Ceyhun Yılmaz'dan dinlemek isteyenler için👇

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Sosyal medya yorumlarından birkaçı ise bu şekilde👇
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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