Bu Sefer Güldürmedi: Komedyen Ceyhun Yılmaz'ın Anlattığı Lunapark Hikayesi Duygulandırdı!

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde gördüğümüz fakat aslen komedyenlik yapan Ceyhun Yılmaz, katıldığı programlarda anlattığı hikayelerle de konuşulan bir isim. Yılmaz, katıldığı bir programda küçüklüğünde yaşadığı bir olayı anlattı. Ünlü komedyen, babasının annesini aldatma hikayesini gülümseyerek anlatınca Yılmaz'ın hikayesi dinleyenleri üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Çakallarla Dans' ve 'Maskeli Beşler' gibi bilindik film serilerinde yer alan oyuncu ve komedyen Ceyhun Yılmaz'ı illaki tanıyorsunuzdur. Ünlü isim zaman zaman katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyhun Yılmaz, katıldığı bir programda çocukluğuna ait bir lunapark hikayesini anlatı. Yılmaz, “Babam beni 2 ay boyunca her pazar sabahı lunaparka götürdü.'' diyerek anlatmaya başladı.
''Lunapark değildi orası, başka bir evin bahçesinde oynadık. Babam da birileriyle oynuyordu. Sonra babamın beni lunaparka götürmediği ve annemi aldattığı anlaşıldı. Baba bari bir kere götürseydin.” diyerek hikayesini devam ettiren ünlü komedyen bu sefer güldürmedi.
O hikayeyi Ceyhun Yılmaz'dan dinlemek isteyenler için👇
Sosyal medya yorumlarından birkaçı ise bu şekilde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın