Bu Sefer Güldürmedi: Komedyen Ceyhun Yılmaz'ın Anlattığı Lunapark Hikayesi Duygulandırdı!

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde gördüğümüz fakat aslen komedyenlik yapan Ceyhun Yılmaz, katıldığı programlarda anlattığı hikayelerle de konuşulan bir isim. Yılmaz, katıldığı bir programda küçüklüğünde yaşadığı bir olayı anlattı. Ünlü komedyen, babasının annesini aldatma hikayesini gülümseyerek anlatınca Yılmaz'ın hikayesi dinleyenleri üzdü.