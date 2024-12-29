Nurgül Yeşilçay Yeni Yıl Dileklerini Yemek Tarifiymişçesine Anlattı Sonuç Pek de İstediği Gibi Olmadı!

En son 'Veda Mektubu' isimli dizide izlediğimiz oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğuyla her daim ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden biri oldu biliyorsunuz. Kendisini uzun süredir yeni bir projede göremesek de Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Keyifli anlarını ve gülümseten eğlenceli gönderilini takipçileriyle sık sık paylaşan Yeşilçay'dan yılbaşı öncesinde bir paylaşım daha geldi. Yetenekli oyuncu yeni yıl dileklerini, bir tavuk yemeği sosu tarifiymişçesine sevenleriyle paylaştı.