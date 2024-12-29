Nurgül Yeşilçay Yeni Yıl Dileklerini Yemek Tarifiymişçesine Anlattı Sonuç Pek de İstediği Gibi Olmadı!
Nurgül Yeşilçay Yeni Yıl Dileklerini Yemek Tarifiymişçesine Anlattı Sonuç Pek de İstediği Gibi Olmadı!
En son 'Veda Mektubu' isimli dizide izlediğimiz oyuncu Nurgül Yeşilçay, başarılı oyunculuğuyla her daim ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden biri oldu biliyorsunuz. Kendisini uzun süredir yeni bir projede göremesek de Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Keyifli anlarını ve gülümseten eğlenceli gönderilini takipçileriyle sık sık paylaşan Yeşilçay'dan yılbaşı öncesinde bir paylaşım daha geldi. Yetenekli oyuncu yeni yıl dileklerini, bir tavuk yemeği sosu tarifiymişçesine sevenleriyle paylaştı.
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'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Veda Mektubu' gibi dizilerde yer alan Nurgül Yeşilçay, güzel gözleri ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi başaran bir isim.
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Yeşilçay'ı ne yazık ki bu yıl yeni bir projede izleyemedik. Fakat güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla bizlere ulaşmaya ve gülümseten videolu paylaşımlarıyla da neşemizi yerine getirirken oyunculuk hünerlerini sergilemeye devam etti biliyorsunuz.
Nurgül Yeşilçay, yeni yıl öncesinde bir 'yılbaşı tavuğu' tarifi verdi. Güzel oyuncu tavuğunun sosuna, aşkı, mutluluğu ve huzuru eklemeyi unutmadı. Fakat tavuk pişince sonuç pek de istediği gibi olmadı!
Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı için👇
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