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İlk Kez Görüntülendiler! Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan Yeni Aşkıyla Yakalandı

İlk Kez Görüntülendiler! Mehmet Aslantuğ ile 27 Yıllık Evliliğini Bitiren Arzum Onan Yeni Aşkıyla Yakalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 17:02

Ünlü oyuncu Arzum Onan, yeni aşkıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez el ele görüntülenen Onan şıklığı ve mutluluğuyla göz kamaştırdı. 27 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Onan Nişantaşı sokaklarında sevgilisiyle alışveriş yaparken tüm bakışları üzerine topladı. Soruları gülümseyerek geçiştiren çift 2025’i birlikte karşılayacak.

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Arzum Onan aşk defterini yeniden yazıyor! Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Onan, Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez objektiflere takıldı.

Arzum Onan aşk defterini yeniden yazıyor! Geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Onan, Los Angeles’ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez objektiflere takıldı.

Şık ve sade giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikili Nişantaşı’nda alışveriş yaparken hayran bakışların odağı oldu.

Şık ve sade giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikili Nişantaşı’nda alışveriş yaparken hayran bakışların odağı oldu.

Yeni yıl öncesi İstanbul’da buluşan çift magazin dünyasında heyecan yarattı. Onan ve Özkan basın mensuplarının sorularına tebessümle karşılık verip herhangi bir açıklamada bulunmazken aşklarının huzur dolu halleri her şeyi özetler gibiydi.

Yeni yıl öncesi İstanbul’da buluşan çift magazin dünyasında heyecan yarattı. Onan ve Özkan basın mensuplarının sorularına tebessümle karşılık verip herhangi bir açıklamada bulunmazken aşklarının huzur dolu halleri her şeyi özetler gibiydi.

Mehmet Aslantuğ ile yıllarca sürdürdüğü evliliğin ardından Onan’ın bu yeni birlikteliği taze bir başlangıç olarak yorumlanıyor.

Mehmet Aslantuğ ile yıllarca sürdürdüğü evliliğin ardından Onan’ın bu yeni birlikteliği taze bir başlangıç olarak yorumlanıyor.

Arzum Onan hem kendisi hem de hayatı için yeni bir sayfa açarken bu aşk çok konuşulacağa benziyor! Siz ne düşünüyorsunuz, sizce yakışıyorlar mı?

Arzum Onan hem kendisi hem de hayatı için yeni bir sayfa açarken bu aşk çok konuşulacağa benziyor! Siz ne düşünüyorsunuz, sizce yakışıyorlar mı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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