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Enis Arıkan’a Gönderme mi? Ezgi Mola’dan Arkadaşlığa Dair Ağır Sözler!

Enis Arıkan’a Gönderme mi? Ezgi Mola’dan Arkadaşlığa Dair Ağır Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 14:48

Ezgi Mola ve Enis Arıkan, magazin dünyasının en sevilen dostluklarından birine imza atmıştı. Ancak son zamanlarda ikilinin arasının açıldığı iddiaları gündemden düşmüyor. Enis Arıkan’ın Mola’nın doğumuna katılmaması nedeniyle dostluklarının gölgelediği iddia edilmişti. Arıkan küslük haberlerini yalanlarken Ezgi Mola’nın Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. “Sitem eden arkadaş” göndermesi ikilinin arasındaki buzları işaret ediyor olabilir mi?

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Türk magazin dünyasının kıskanılan ikilisi Ezgi Mola ve Enis Arıkan son yıllarda örnek bir dostluk sergilemişti.

Türk magazin dünyasının kıskanılan ikilisi Ezgi Mola ve Enis Arıkan son yıllarda örnek bir dostluk sergilemişti.

Sosyal medyada sık sık bir araya gelen eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini güldüren bu ikilinin arasına kara kedi mi girdi?

Sosyal medyada sık sık bir araya gelen eğlenceli paylaşımlarla takipçilerini güldüren bu ikilinin arasına kara kedi mi girdi?

Aylar önce Arıkan’ın Ezgi Mola’nın Miami’de gerçekleşen doğumuna katılmadığı, Türkiye’ye döndüklerinde de Arıkan’ın Mola’yı ziyaret etmediği ve aralarının bu nedenle bozulduğu konuşulmuştu.

Aylar önce Arıkan’ın Ezgi Mola’nın Miami’de gerçekleşen doğumuna katılmadığı, Türkiye’ye döndüklerinde de Arıkan’ın Mola’yı ziyaret etmediği ve aralarının bu nedenle bozulduğu konuşulmuştu.

Arıkan her ne kadar küslük iddialarını yalanlasa da bir süredir ne birlikte paylaşım yapıyorlar ne de yan yana görülüyorlar.

Arıkan her ne kadar küslük iddialarını yalanlasa da bir süredir ne birlikte paylaşım yapıyorlar ne de yan yana görülüyorlar.

Ezgi Mola’nın Instagram’daki son paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, hikaye kısmında “Sitem eden, küsen, bana neden şunu yapmadın diyen o arkadaş… Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?” yazdı.

Ezgi Mola’nın Instagram’daki son paylaşımı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, hikaye kısmında “Sitem eden, küsen, bana neden şunu yapmadın diyen o arkadaş… Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?” yazdı.
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Bu gönderme “Enis Arıkan’a mesaj mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Enis Arıkan’ın ise konuyla ilgili yaptığı tek açıklama geçtiğimiz haftalarda bir muhabirin sorusuna verdiği “Yok hayatım, küslük yok” yanıtı olmuştu.

Bu gönderme “Enis Arıkan’a mesaj mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Enis Arıkan’ın ise konuyla ilgili yaptığı tek açıklama geçtiğimiz haftalarda bir muhabirin sorusuna verdiği “Yok hayatım, küslük yok” yanıtı olmuştu.

Ancak bu açıklamadan sonra hızla oradan uzaklaşması kafalardaki soru işaretlerini artırmıştı.

Ancak bu açıklamadan sonra hızla oradan uzaklaşması kafalardaki soru işaretlerini artırmıştı.

O açıklamaya da bu içeriğimizde yer vermiştik

Şimdi herkesin merak ettiği tek bir şey var: Yıllardır dostluklarıyla ilham veren Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasına neden soğukluk girdi ve tekrar barışacaklar mı? Merakla bekliyoruz.

Şimdi herkesin merak ettiği tek bir şey var: Yıllardır dostluklarıyla ilham veren Ezgi Mola ve Enis Arıkan arasına neden soğukluk girdi ve tekrar barışacaklar mı? Merakla bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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