Berkay'dan Biricik Eşi Özlem Ada Şahin'e Dudak Uçuklatan Yılbaşı Süprizi!
Berkay'dan Biricik Eşi Özlem Ada Şahin'e Dudak Uçuklatan Yılbaşı Süprizi!
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin eşi Özlem Ada Şahin için kesenin ağzını bir kez daha açtı! Yılbaşına özel hediye alan Berkay bu kez sürpriziyle gündem oldu. Özlem Ada Şahin gösterişli hediye karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Sosyal medyada paylaşımıyla olay olan Özlem takipçilerini şaşırttı. Çiftin aşk dolu anları magazin gündeminde geniş yer buldu.
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Berkay ve Özlem Ada Şahin yılbaşı öncesi yeni bir sürprizle gündeme geldi.
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Berkay eşine yaptığı jestlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez aldığı hediye sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.
Berkay Şahin yılbaşı hediyesi olarak eşi Özlem Ada Şahin’e özel tasarım bir kolye ve küpe seti hediye etti. Milliyet'in haberine göre; değerinin yaklaşık 3.5 milyon lira olduğu öğrenilen mücevher seti göz kamaştırdı.
Ayna karşısında poz vererek yeni hediyelerini sergileyen Özlem Ada Şahin’in paylaşımı takipçileri arasında büyük beğeni topladı.
Berkay daha önce de eşine lüks bir tatil köyünde 1.1 milyon dolar değerinde villa hediye ederek dikkat çekmişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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