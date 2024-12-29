Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij'in Babasının Sizi Şaşırtabilecek Geçmişi!
Ferdi Kadıoğlu'nun Sevgilisi Sera Vrij'in Babasının Sizi Şaşırtabilecek Geçmişi!
Yaşamın en önemli yönlerinden biri olan aile ilişkileri, bazen sürprizlerle dolu olabiliyor. Özellikle ünlü isimlerin yakın çevreleri, meraklı gözlerden kaçmaz. Ferdi Kadıoğlu'nun özel hayatına dair ortaya çıkan yeni bir detay, bu kez dikkatleri kayınpederine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun özel hayatına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki yıldır mutlu bir ilişki yaşadığı Sera Vrij ile evlilik hazırlığı yapan Kadıoğlu’nun, müstakbel kayınpederinin mesleği oldukça şaşırttı.
Sabah Gazetesi’nden Ömer Karahan’ın haberine göre, Sera Vrij’in babası Dick Vrij, 1995-2003 yılları arasında Hollanda’da profesyonel olarak kafes dövüşlerinde mücadele etmiş.
Ringlerde “Cyborg” lakabıyla tanınan Vrij, Terminatör filmlerindeki karakterlere benzetilen duruşuyla rakiplerine korku salmış bir isimmiş.
25 yaşındaki milli futbolcu ile Dick Vrij’in arasının son derece iyi olduğu ve sık sık bir araya geldikleri de öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın