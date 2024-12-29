onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Futbol Tarihinde Görülmemiş İmza: Real Madrid'in Brezilyalı Yıldızı Vinicius Jr. Paris Saint-Germain Yolunda

Futbol Tarihinde Görülmemiş İmza: Real Madrid'in Brezilyalı Yıldızı Vinicius Jr. Paris Saint-Germain Yolunda

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.12.2024 - 08:58

İddialara göre, Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior, Paris Saint-Germain forması giyecek. 24 yaşındaki yıldızın imzalayacağı yeni sözleşmenin, futbol tarihine geçeceği ifade edilirken transferde kilit noktanın Neymar'ın etkili olduğu aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanya'da ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelen, kulübü Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vini, futbol tarihine damgasını vuracak bir adım attı.

İspanya'da ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelen, kulübü Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vini, futbol tarihine damgasını vuracak bir adım attı.

Mundo Deportivo’nun haberine göre, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Paris Saint-Germain'in 10 yıllık tarihi kontrat teklifine "evet" dedi.

Mundo Deportivo’nun haberine göre, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Paris Saint-Germain'in 10 yıllık tarihi kontrat teklifine "evet" dedi.

Toplamda 1 milyar euro kazanacak olan oyuncunun Katar’daki Globe Soccer Awards töreninin ardından PSG ile anlaşmak üzere özel bir uçak kiralayarak kıta değiştirdiği, yeni kulübünde 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Toplamda 1 milyar euro kazanacak olan oyuncunun Katar’daki Globe Soccer Awards töreninin ardından PSG ile anlaşmak üzere özel bir uçak kiralayarak kıta değiştirdiği, yeni kulübünde 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

PSG'nin bu transferi, bir anlamda Kylian Mbappé’nin transferine karşı alınan bir "intikam" hamlesi olduğu söyleniyor.

PSG'nin bu transferi, bir anlamda Kylian Mbappé’nin transferine karşı alınan bir "intikam" hamlesi olduğu söyleniyor.

Eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz yaz Fransız yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

Eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz yaz Fransız yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın