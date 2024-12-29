Futbol Tarihinde Görülmemiş İmza: Real Madrid'in Brezilyalı Yıldızı Vinicius Jr. Paris Saint-Germain Yolunda
Futbol Tarihinde Görülmemiş İmza: Real Madrid'in Brezilyalı Yıldızı Vinicius Jr. Paris Saint-Germain Yolunda
İddialara göre, Real Madrid’in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior, Paris Saint-Germain forması giyecek. 24 yaşındaki yıldızın imzalayacağı yeni sözleşmenin, futbol tarihine geçeceği ifade edilirken transferde kilit noktanın Neymar'ın etkili olduğu aktarıldı.
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İspanya'da ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelen, kulübü Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vini, futbol tarihine damgasını vuracak bir adım attı.
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Mundo Deportivo’nun haberine göre, 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Paris Saint-Germain'in 10 yıllık tarihi kontrat teklifine "evet" dedi.
Toplamda 1 milyar euro kazanacak olan oyuncunun Katar’daki Globe Soccer Awards töreninin ardından PSG ile anlaşmak üzere özel bir uçak kiralayarak kıta değiştirdiği, yeni kulübünde 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
PSG'nin bu transferi, bir anlamda Kylian Mbappé’nin transferine karşı alınan bir "intikam" hamlesi olduğu söyleniyor.
Eflatun-beyazlılar, geçtiğimiz yaz Fransız yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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