Mohamed Salah'ın Yılbaşı Paylaşımı Yine Futbol Dünyasının Gündemine Oturdu!
Mohamed Salah'ın Yılbaşı Paylaşımı Yine Futbol Dünyasının Gündemine Oturdu!
Futbolcuların sosyal medya paylaşımları, milyonlarca kişi tarafından takip edildiği için geniş çaplı tartışmalara yol açabiliyor. Mohamed Salah'ın da ailesiyle birlikte Noel ağacı önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması özellikle Müslüman takipçileri arasında eleştirilere neden oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Noel öncesinde gol ve asist sayılarında çift haneli sayılara ulaşan ilk Premier League oyuncusu olarak tarihe geçen Liverpool'un yıldızı Salah, bu kez futboluyla değil, yaşamı ile gündemde.
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Bu sezon 24 maçta 18 gol 14 asiste imzasını atan Mısırlı Müslüman futbolcu, her yıl yolduğu gibi bu yıl da sosyal medya hesabından “Merry Christmas” paylaşımında bulundu.
32 yaşındaki yıldızın yayınladığı fotoğraf, 24 saat geçmeden yalnızca X'te 85 milyon görüntülenme aldı. Yorumlar da beraberinde geldi tabii. Kendisine destek veren de vardı tepki gösteren de. 👇🏻
"Salah her erkeğin benzemesi gereken bir adam; inandığı şeylerin arkasında durmaktan korkmayan, sosyal onaya ihtiyaç duymayan, yabancıların onu susturmasına izin vermeyen biri. İşte medya tarafından kontrol edilmeyen bir adam."
"Mo Salah sen bi̇r Müslümansın ve Hristiyan bayramlarını bu şeki̇lde kutlamamalısın. Bu haramdır"
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"Yine yaptı"
"Bunu yaparak ne kazanıyorsun? Subhanallah"
"Bu fotoğrafı Noel'i beklediğimizden daha çok bekledik"
"Mo Salah, seni bir PSG taraftarı olarak çok sevdim. Seni mükemmel bir oyuncu olarak gördüm ve bana her zaman ilham verdin. Ancak bu tweet'inden sonra artık seni rol modelim olarak göremiyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Eğer bu tweeti silmezsen, seni takip etmeyi bırakacağım."
"Geleneğini asla bozmayacaktı."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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