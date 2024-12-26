Mohamed Salah'ın Yılbaşı Paylaşımı Yine Futbol Dünyasının Gündemine Oturdu!

Futbolcuların sosyal medya paylaşımları, milyonlarca kişi tarafından takip edildiği için geniş çaplı tartışmalara yol açabiliyor. Mohamed Salah'ın da ailesiyle birlikte Noel ağacı önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması özellikle Müslüman takipçileri arasında eleştirilere neden oldu.