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Kerem Aktürkoğlu'nun Nişan Törenini Mizahla Harmanlayan Sosyal Medya Kullanıcıları

Kerem Aktürkoğlu'nun Nişan Törenini Mizahla Harmanlayan Sosyal Medya Kullanıcıları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 11:30

Kerem Aktürkoğlu'nun evlilik için ilk adımı atması, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren milli futbolcu, nişanlısıyla fotoğraf paylaşmadı ancak nişan töreninden fotoğraflar sızdırıldı. Yunus Akgün'ün Kerem'i yalnız bırakmaması da dikkat çekti.  😂

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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