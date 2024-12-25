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Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Kız İsteme" Pozu Goygoycuların Diline Düştü

Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Kız İsteme" Pozu Goygoycuların Diline Düştü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 23:37

2024'ün son günlerine yaklaşırken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik haberi geldi. Benfica'da forma giyen başarılı isim, mutluluk dolu haberi sosyal medyadan verdi. Sevenlerinin paylaşımları güldürdü.

Nişandan fotoğraflara bu haberimizde yer vermiştik 👇🏻

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1. Bakalım kimler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 😂

1. Bakalım kimler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 😂
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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