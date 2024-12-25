Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Kız İsteme" Pozu Goygoycuların Diline Düştü
Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Kız İsteme" Pozu Goygoycuların Diline Düştü
2024'ün son günlerine yaklaşırken milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan evlilik haberi geldi. Benfica'da forma giyen başarılı isim, mutluluk dolu haberi sosyal medyadan verdi. Sevenlerinin paylaşımları güldürdü.
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1. Bakalım kimler nasıl paylaşımlarda bulunmuş? 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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