Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Milli Futbolcudan Nişan Paylaşımı
Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Milli Futbolcudan Nişan Paylaşımı
Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'da gösterdiği performansla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evleniyor! 26 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
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Yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.
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Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren herkesi büyüleyen başarılı oyuncu, ilk yedi maçında sekiz gol atarak adını kulüp tarihine yazdırmayı başarmıştı.
A Milli Takım'da da çıkışını sürdüren Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi 👇🏻
Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini yalnız bırakmadı. Akgün'ün paylaşımı 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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