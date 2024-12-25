Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Milli Futbolcudan Nişan Paylaşımı

Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'da gösterdiği performansla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evleniyor! 26 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.