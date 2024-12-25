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Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Milli Futbolcudan Nişan Paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu Evliliğe İlk Adımı Attı: Milli Futbolcudan Nişan Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 21:26

Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'da gösterdiği performansla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, evleniyor! 26 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.

Yaz transfer sezonunun son günlerinde Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olmuştu.

Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren herkesi büyüleyen başarılı oyuncu, ilk yedi maçında sekiz gol atarak adını kulüp tarihine yazdırmayı başarmıştı.

Kırmızı-beyazlı formayı sırtına geçirdiği andan itibaren herkesi büyüleyen başarılı oyuncu, ilk yedi maçında sekiz gol atarak adını kulüp tarihine yazdırmayı başarmıştı.

A Milli Takım'da da çıkışını sürdüren Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı.

A Milli Takım'da da çıkışını sürdüren Aktürkoğlu, evlilik için ilk adımı attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi 👇🏻

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi 👇🏻

Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini yalnız bırakmadı. Akgün'ün paylaşımı 👇🏻

Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de kendisini yalnız bırakmadı. Akgün'ün paylaşımı 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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