Suudi Arabistan Yolcusu: Fatih Terim Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor!
Suudi Arabistan Yolcusu: Fatih Terim Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor!
Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, kariyerinde yepyeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve A Milli Takım’da kazandığı zaferlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran deneyimli çalıştırıcı, artık Suudi Arabistan'da görev yapacak.
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Panathianikos macerasının ardından takım çalıştırmayı tercih etmeyen Fatih Terim, yeşil sahalara dönme kararı aldı.
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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile yollarını ayıran Al Shabab, takımı Terim'e emanet edecek.
Kutlu Akpınar, 71 yaşınki teknik adamın siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığını ve kısa sürede İstanbul'dan ayrılacağını açıkladı.
Terim'in yardımcılarından Mert Çetin, Instagram'da Al Shabab'ı takibe aldı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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onları sömür sömür bitmez ne fonlar şimdi ne fonlar
Şimdi onlar düşünsün 😀