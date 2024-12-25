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Suudi Arabistan Yolcusu: Fatih Terim Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor!

Suudi Arabistan Yolcusu: Fatih Terim Teknik Direktörlüğe Geri Dönüyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 00:32

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, kariyerinde yepyeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve A Milli Takım’da kazandığı zaferlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran deneyimli çalıştırıcı, artık Suudi Arabistan'da görev yapacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Tuğçe Serter

onları sömür sömür bitmez ne fonlar şimdi ne fonlar

Murat Gerec

Şimdi onlar düşünsün 😀