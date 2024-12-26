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Kerem Aktürkoğlu Kimle Nişanlandı? Milli Futbolcunun Müstakbel Eşi Ne İş Yapıyor, Nereli?

Kerem Aktürkoğlu Kimle Nişanlandı? Milli Futbolcunun Müstakbel Eşi Ne İş Yapıyor, Nereli?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 09:00

Kerem Aktürkoğlu'nun evlilik kararı alması futbol dünyasında geniş yankı buldu. Milli futbolcunun eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı İşte 'Kerem Aktürkoğlu kimle nişanlandı? Nişanlısı ne iş yapıyor, kimdir, nereli?' sorularının cevapları. 👇🏻

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Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı.

Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı.

Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün de Kerem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün de Kerem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Sosyal medyada gündem olan nişanın ardından çifte dair merak edilenler hızla artmaya başladı.

Sosyal medyada gündem olan nişanın ardından çifte dair merak edilenler hızla artmaya başladı.

Milli futbolcunun müstakbel eşinin adının Ceren Azak olduğu açıklandı.

Milli futbolcunun müstakbel eşinin adının Ceren Azak olduğu açıklandı.

Kocaelili olan Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi eğitimcisi olduğu ortaya çıktı.

Kocaelili olan Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi eğitimcisi olduğu ortaya çıktı.
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İkili, Instagram'dan da birbirlerini takip etmeye başladı.

İkili, Instagram'dan da birbirlerini takip etmeye başladı.

İki ay önce Kick'te canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti.

İki ay önce Kick'te canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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