Kerem Aktürkoğlu Kimle Nişanlandı? Milli Futbolcunun Müstakbel Eşi Ne İş Yapıyor, Nereli?
Kerem Aktürkoğlu Kimle Nişanlandı? Milli Futbolcunun Müstakbel Eşi Ne İş Yapıyor, Nereli?
Kerem Aktürkoğlu'nun evlilik kararı alması futbol dünyasında geniş yankı buldu. Milli futbolcunun eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı İşte 'Kerem Aktürkoğlu kimle nişanlandı? Nişanlısı ne iş yapıyor, kimdir, nereli?' sorularının cevapları. 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün de Kerem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı.
Sosyal medyada gündem olan nişanın ardından çifte dair merak edilenler hızla artmaya başladı.
Milli futbolcunun müstakbel eşinin adının Ceren Azak olduğu açıklandı.
Kocaelili olan Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi eğitimcisi olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili, Instagram'dan da birbirlerini takip etmeye başladı.
İki ay önce Kick'te canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın