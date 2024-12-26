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Kısmetse Olur'un Eski Yarışmacısı Elif Nur Yel, Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Kısmetse Olur'un Eski Yarışmacısı Elif Nur Yel, Kerem Aktürkoğlu'nun Nişanlısını Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 15:54

Kısmetse Olur programıyla ünlünen Elif Nur Yel, yaptığı canlı yayında sosyal medyadaki linç kültürüne değindi. Yel, tercihlerinden dolayı bireylere saygı gösterilmemesine dikkat çekerek Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak'a yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi.

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Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evliliğe adım attı.

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evliliğe adım attı.

Nişanlanan çift, tüm Türkiye'de ilgilerin odağı oldu.

Nişanlanan çift, tüm Türkiye'de ilgilerin odağı oldu.

Büyük dikkat çeken nişan törenin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar Azak'a çeşitli çirkin söylemlerde bulundu.

Büyük dikkat çeken nişan törenin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar Azak'a çeşitli çirkin söylemlerde bulundu.

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Elif Nur Yel, saygısızlığa varan yorumlar hakkında konuştu 👇🏻

Yel'in sözleri alkış aldı 👇🏻

Yel'in sözleri alkış aldı 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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