Cristiano Ronaldo Ligue 1'in Paylaşımını Görünce Ne Diyeceğini Bilemeyebilir!
Cristiano Ronaldo Ligue 1'in Paylaşımını Görünce Ne Diyeceğini Bilemeyebilir!
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki ezeli rekabet, artık sahalardan sosyal medyaya taşındı. Portekizli efsanenin son açıklamaları, büyük yankı uyandırırken Ligue 1’den gelen cevap, dikkatleri bir kez daha bu iki yıldızın karşılaştırmasına çekti. Ronaldo'ya tepki gösterildi.
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin kalitesini överken Ligue 1'e eleştirilerde bulundu.
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"39-40 derece sıcaklıkta oynamanın zorluğundan" bahseden Portekizli yıldız, Fransa ligi için “Orada sadece PSG var, gerisi yok” dedi.
Bu açıklamanın ardından Ligue 1'in sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi.
"38 derecede oynayan Lionel Messi" ifadeleriyle yıldız oyuncunun Katar'daki gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nın kazanması üzerinden gönderme yapıldı.
Futbolseverlerin bu paylaşıma dair yaptığı yorumlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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