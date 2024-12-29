Cristiano Ronaldo Ligue 1'in Paylaşımını Görünce Ne Diyeceğini Bilemeyebilir!

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki ezeli rekabet, artık sahalardan sosyal medyaya taşındı. Portekizli efsanenin son açıklamaları, büyük yankı uyandırırken Ligue 1’den gelen cevap, dikkatleri bir kez daha bu iki yıldızın karşılaştırmasına çekti. Ronaldo'ya tepki gösterildi.