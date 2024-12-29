Hande Baladın'dan "Kendinizle Sevgili Olur muydunuz?" Sorusuna Kahkahaya Boğan Cevap
Hande Baladın'dan "Kendinizle Sevgili Olur muydunuz?" Sorusuna Kahkahaya Boğan Cevap
Geçtiğimiz günlerde voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Baladın'ın Ankara ekibi Ziraat Bankası'nda forma giyen Trevor Clevenot'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta bu iddianın da devamı gelmişti. Baladın'ın Trevor için gelecek sezon Ankara'ya transfer olacağı, Zeren Spor'a katılacağı dile getirilmişti. Transfer gündemi belirsizliğini korurken özel hayata dair bir itiraf geldi.
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Eczacıbaşı ve Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından Hande Baladın ve Simge Aköz, 4Bir4Bir'de Neslihan Demir'in konuğu oldu.
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Baladın, "Demir'in Kendinizle sevgili olur muydunuz?" sorusuna oldukça samimi bir cevap verdi.
27 yaşındaki yıldız isim, "Ben öyle gibi bir şeyim zaten" dedi.
İşte o anlar 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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