Hande Baladın'dan "Kendinizle Sevgili Olur muydunuz?" Sorusuna Kahkahaya Boğan Cevap

Geçtiğimiz günlerde voleybol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Baladın'ın Ankara ekibi Ziraat Bankası'nda forma giyen Trevor Clevenot'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta bu iddianın da devamı gelmişti. Baladın'ın Trevor için gelecek sezon Ankara'ya transfer olacağı, Zeren Spor'a katılacağı dile getirilmişti. Transfer gündemi belirsizliğini korurken özel hayata dair bir itiraf geldi.