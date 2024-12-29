Ünlü İsimler Narin Güran Davasında Verilen Kararla İlgili Duygularını Paylaştı!
Ünlü İsimler Narin Güran Davasında Verilen Kararla İlgili Duygularını Paylaştı!
Türkiye’nin yüreğini dağlayan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davanın diğer sanığı Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ünlüler sosyal medya üzerinden karar sonrası duygularını dile getirdi.
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Henüz 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın cinayeti Türkiye’yi yasa boğmuştu. Uzun süren yargı sürecinin ardından mahkeme,anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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Cinayeti örtbas etmeye çalıştığı belirtilen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme salonunda gözyaşları sel olurken karar toplumda geniş yankı uyandırdı.
Ünlü isimler de karar sonrası sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Ajda Pekkan:
Ecem Erkek
Ayşegül Aldinç:
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Deniz Barut:
Berk Oktay:
Yıldız Çağrı Atiksoy
Gonca Vuslateri:
Hatice Şendil
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Başak Dizer
Mine Tugay
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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