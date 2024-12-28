Gelinine Demediğini Bırakmayarak Tepki Çeken Enis Destan'ın Annesine Demet Akalın'dan Ağır Eleştiri
Gelinine Demediğini Bırakmayarak Tepki Çeken Enis Destan'ın Annesine Demet Akalın'dan Ağır Eleştiri
Geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın müstakbel gelini hakkında yazdıkları görenlerde ufak çaplı bir şok yaratmıştı. Sosyal medyaya damga vuran olaya tepkiler yağmıştı. Anne Gül Destan'ın gelini Arzum Kuruçalı'yı “Para avcısı” olarak nitelendirdiği, yaşından ve kıyafetinden dem vurduğu o paylaşımlara akıl sır erdirilemezken olaya beklenmedik bir isim dahil oldu. Demet Akalın'ın 'Kaynana zorlaması' olarak adlandırdığı ve tepkisini dile getirdiği olayın detaylarına birlikte bakalım.
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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişanının ardından yaptığı paylaşımlardan sonra ortaya çıkan birçok detay görenleri şoka sokmuş ve sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
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Arzum Kuruçalı ile nişanlanan Enis Destanlı sosyal medya hesabından yaptığı nişan paylaşımlarının ardından annesi Gül Destan’ın gelini hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelmişti.
22 yaşındaki Enis Destan, sevgilisi Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmasının ardından Gül Destan öfke dolu paylaşımlarına başlamış ve Arzum Kuruçalı'nın yaşından tutun da kıyafetine kadar her şeyini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirmişti.
“Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum." ifadelerini kullanan annenin sözleri sosyal medyada büyük yanki uyandırdı.
"Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.” ifadelerini kullanan isim tepkilere maruz kalmıştı.
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Demet Akalın da Enis Destan’ın annesinin yaptığı eleştirilere tepki göstererek bir anda olaya dahil oldu! Demet Akalın çifte mutluklar dilerken, “Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi çok yakışmışlar. Ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” yorumunda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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