Gönüller Alınmış : Nilperi Videosu Yüzünden Ayrıldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Barıştı

Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisi sağlam adımlarla iletiyordu bildiğiniz gibi. En azından sosyal medyada dolu dizgin bir aşk yaşadıkları izlenimini vermeden geçmiyordu ikili. Birbirlerine yurt dışından bile romantik jestler yapan, fakat bir türlü gerçekçi bulunamayan Aka ve Sancaktutan aksine pek bir 'cringe' bulunuyordu.

Kimilerinin çok önceden tahmin ettiği üzerine bu ilişki başlamasıdan beş ay sonra son buldu. Hatta ortaya ihanet iddiaları da atıldı. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti bizi yeniden şaşırttı. Üç gün önce ayrıldıkları iddia edilen çift birbirini yeniden takibe aldı!