Gönüller Alınmış : Nilperi Videosu Yüzünden Ayrıldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Barıştı
Gönüller Alınmış : Nilperi Videosu Yüzünden Ayrıldığı İddia Edilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Barıştı
Ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisi sağlam adımlarla iletiyordu bildiğiniz gibi. En azından sosyal medyada dolu dizgin bir aşk yaşadıkları izlenimini vermeden geçmiyordu ikili. Birbirlerine yurt dışından bile romantik jestler yapan, fakat bir türlü gerçekçi bulunamayan Aka ve Sancaktutan aksine pek bir 'cringe' bulunuyordu.
Kimilerinin çok önceden tahmin ettiği üzerine bu ilişki başlamasıdan beş ay sonra son buldu. Hatta ortaya ihanet iddiaları da atıldı. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti bizi yeniden şaşırttı. Üç gün önce ayrıldıkları iddia edilen çift birbirini yeniden takibe aldı!
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Muhabirlerin aşk sorularına verdiği "ortalıkta adam kalmadı" yanıtı ile gündeme oturan, ardından oyuncu Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Hafsanur Sancaktutan bir süredir yaşadığı ilişkiyle gündemde.
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Magazin manşetlerine yerleşmeyi başaran her çift gibi yine PR ilişkisi sanılan bu ikili hakkında çıkan haberler, yapılan paylaşımlar ise Aka'nın ilişki geçmişi dolayısıyla pek bir yakından takip ediliyordu.
Öyle ki ilişkilerini ilk gününden bu yana gözler önünde yaşayan çiftimiz sosyal medya paylaşımlarına da tam gazla başlamış, nedense pek de romantik bulunmayan o jestler iyice göze sokulur hale gelmişti.
Son olarak sevgilisinin adını kumlara yazarak poz veren Aka'nın bu halleri X ahalisinin diline fena düşmüştü hatırlarsanız. Kötü haber ise bu pozun hemen ardından gelmişti.
Çünkü üç gün öncesine kadar dolu dizgin yaşadıkları aşkı birbirlerini takipten çıkarak ve fotoğraflarını silerek herkeslere göstermişti ikili.
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Ardından tahminlerin üzerine bir ihanet iddası patlak vermiş, bir magazin programında Kubilay Aka İnci Taneleri setinde başka bir kadınla görüntülendiği söylenmişti.
İnci Taneleri'nde Aleyna rolünde izlediğimiz rol arkadaşı Gözde Gürkan'la yakınlaştığı ve olayın Hafsanur'un kulağına gittiği iddia edilince ortalık yeniden karışmıştı.
Bir diğer iddia ise Nilperi Şahinkaya'nın Kubilay Aka ile yaptığı bu paylaşımın ardından Hafsanur Sancaktutan'ın küplere bindiği ve ayrılık kararı aldığıyla ilgiliydi.
Bilmeyenler için o videoyu şöyle bırakalım:
İddialara yönelik ikiliden hiçbir açıklama gelmedi fakat sanıyoruz ki gönüller alınmış! İkili ayrıldıktan tam üç gün sonra birbirini yeniden takibe aldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Cringe couple 😬