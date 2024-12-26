Bülent Ersoy'un Ayaklarına Kapanıp Özür Dileyen Murat Övüç'e Buluşma Öncesi Uygulanan Tarifeye Şok Olacaksınız
Bülent Ersoy'un Ayaklarına Kapanıp Özür Dileyen Murat Övüç'e Buluşma Öncesi Uygulanan Tarifeye Şok Olacaksınız
Bir süre önce Ersoy'a sallayan ve takılarının sahte olduğunu söyleyen Murat Övüç şok hamlesiyle herkesleri şaşırtmıştı. Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanarak özür dileyen Murat Övüç gündeme bomba gibi düşmüştü. Pişman olduğunu söyleyen ve bir anda övgüler yağdıran ismin o anları sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Yapılan yorumlar kahkahaya boğarken Övüç'ten ilginç bir itiraf geldi. Bülent Ersoy'la buluşmadan önce sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyen Övüç kendisine testler yapıldığını söyledi.
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Oldukça abartılı bulunan hareketleriyle ve sosyal medya paylaşımlarının ardındaki açıklamalarıyla adından bahsettiren Murat Övüç gündemde kalmaya devam diyor.
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Kendisini yaşadığı polemiklerle de anıyoruz tabii... Sahne performanslarıyla ve yaptığı açıklamlarla sıkça gündeme gelen Murat Övüç, katıldığı bir davette, “Bülent Ersoy’un takıları sahte. Benimkiler altı buçuk karat. Bir milyon dolarlık takılarım var, isterse takılarını getirip karşılaştıralım” şeklinde olay sözlere imza atmıştı.
Azar yediği yaptığı övgü paylaşımlarından anlaşılan Murat Övüç bir anda Diva'yı övmeye başlamış ve sözlerinden pişman olduğunu söyleyerek Ersoy'un eteklerine kapanmıştı.
"Nereye gidebilirim, ona nasıl ulaşabilirim, Diva'mın eteklerine, ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim, nasıl öpebilirim diye mücadele verdim. Arzu Hanım'a, zarif eşine teşekkür ediyorum. Diva'm, densizlik yaptım, özür diliyorum. Çok özelsiniz, sizi çok seviyorum. Kabul ettiler beni, ben de özrümü diledim. Sizi çok seviyorum." ifadelerin kullanan Övüç sosyal medyaya damga vurmuştu.
Murat Övüç, Bülent Ersoy'la buluşmadan hemen önce kendisine sağlık testleri yapıldığını ve kontrollere tabi tutulduğunu anlattı. İşte o anlar 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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